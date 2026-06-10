Meses depois, José Martínez decidiu falar sobre a polêmica saída do Corinthians, motivada pelo atraso na reapresentação para a pré-temporada. Na época, o volante perdeu todo o período de preparação após alegar que ficou retido na Venezuela e, quando finalmente retornou ao Brasil, exames apontaram uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

“Nesta vida, todos erramos. Se eu cometi algum erro, peço desculpas, mas nunca foi minha intenção voltar atrasado. O que eu queria era retornar o mais rápido possível, porque sabia da lesão que tinha e queria resolvê-la”, disse em entrevista à ESPN.

“Se errei, peço desculpas à torcida e a todos os torcedores do Corinthians. De verdade, se quiserem que eu volte para o Corinthians, eu volto, porque amo o Corinthians de verdade. Creio que a comissão não valorizou o sacrifício que fiz quando precisaram. Estou seguro que saí da equipe pela comissão”, acrescentou.

A situação ganhou ainda mais repercussão quando imagens do jogador participando de um torneio festivo durante as férias passaram a circular nas redes sociais. Nos vídeos, Martínez aparece usando uma proteção justamente no joelho que, posteriormente, precisou passar por cirurgia.

Atraso e saída do Timão

Diante do episódio, o Corinthians encaminhou o caso ao departamento jurídico para analisar as medidas cabíveis. O atraso na reapresentação já havia gerado insatisfação interna, agravada pela dificuldade do técnico Dorival Júnior e da diretoria em manter contato com o atleta, mesmo diante do cenário político conturbado na Venezuela.

“Meu passaporte era vigente, mas não tinha mais folha para carimbar. Quando vim para a Venezuela em outubro para buscar meu filho, voltei dois dias depois. Meu filho tem passaporte americano e no Brasil pedem visto. Não sabia, demorei para voltar. O corpo técnico não acreditava, passei tudo para o meu representante para que falasse com a equipe, porque achavam que estava fazendo mal”, explicou.

Pelo acordo firmado, o Timão assumiu o pagamento de 30% dos salários de Martínez entre fevereiro e dezembro, além de custear a cirurgia no joelho esquerdo. A rescisão contratual já foi registrada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Aos 37 anos, José Martínez chegou ao clube paulista em agosto de 2024, após passagem pelo Philadelphia Union, dos Estados Unidos, onde conquistou o Supporters’ Shield de 2020. Antes disso, defendeu Deportivo JBL e Zulia, da Venezuela, clube pelo qual levantou a Copa Venezuela de 2018.

Com a camisa alvinegra, o volante disputou 70 partidas, marcou dois gols e distribuiu duas assistências, sendo campeão paulista e da Copa do Brasil. Seu contrato tinha validade até 31 de dezembro de 2027, mas foi encerrado de forma antecipada após a sequência de episódios que marcou o início da temporada.

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