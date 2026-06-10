Titular da Bélgica sente desconforto e deixa treino mais cedo

O técnico da Bélgica, Rudi García, ganhou uma preocupação após o treino da última terça-feira (9), no CT do Seattle Sounders, nos Estados Unidos. O atacante Jeremy Doku deixou a atividade mais cedo para receber atendimento médico, após sentir um desconforto. De acordo com a imprensa do país, o problema físico não é grave. Assim, o jogador deve estar em campo na próxima segunda (15), às 16h (de Brasília), na estreia da seleção na Copa do Mundo contra o Egito.

LEIA MAIS: Técnico tenta equilibrar confiança e cautela na Bélgica

O jogador do Manchester City deve voltar a treinar com os companheiros belgas em breve. Ele foi titular nos dois amistosos na semana passada, vitórias sobre Croácia (2 a 0) e Tunísia (5 a 0).

Entretanto, o zagueiro Zeno Debast, do Sporting, não treinou em Seattle. Ele segue em tratamento de lesão, mas continua nos planos do treinador para o Mundial, que terá início nesta quinta-feira (11).

Além do Egito, a Bélgica enfrentará no Grupo G da Copa do Mundo as seleções do Irã e da Nova Zelândia. A melhor colocação dos belgas em um Mundial até o momento ocorreu na Rússia, em 2018, quando terminou em terceiro lugar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.