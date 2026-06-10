Vitor Roque avança em recuperação e reforça expectativa de retorno no Palmeiras

Vitor Roque avançou mais uma etapa no processo de recuperação da cirurgia no tornozelo esquerdo e aumentou o otimismo do Palmeiras. Nesta semana, o atacante iniciou exercícios específicos com bola na parte interna da Academia de Futebol, seguindo o cronograma estabelecido pelo Núcleo de Saúde e Performance. A informação é do portal “ge”.

Em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais, o jogador aparece realizando passes e finalizações de baixa intensidade, atividades voltadas para a fisioterapia e o recondicionamento físico.

Na sequência, o atacante também fez trabalhos de corrida no campo do centro de treinamento, que passa por reformas e, por isso, apresenta um aspecto diferente do gramado habitual.

Dessa forma, Vitor Roque foi submetido à cirurgia para corrigir uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo no dia 1º de maio. Nos últimos dias, o jogador deixou de utilizar a muleta e a bota de imobilização, sinais considerados positivos pela equipe médica.

Sem férias e foco na recuperação

Mesmo com o elenco e a comissão técnica de férias até 21 de junho, o atacante optou por permanecer na Academia de Futebol para dar continuidade ao tratamento. A decisão reforça o planejamento do clube, que avalia a recuperação como satisfatória e mantém o cronograma previsto.

A expectativa do Palmeiras é que Vitor Roque volte a trabalhar com bola no gramado nas primeiras semanas após a reapresentação do elenco. O departamento médico, porém, mantém cautela. Afinal, o atleta convive com problemas no tornozelo desde o início da temporada. Ele, então, chegou a ficar 40 dias afastado após a final do Campeonato Paulista por conta das dores na região.

Por fim, o objetivo é garantir que o Tigrinho retorne sem dores e sem limitações físicas depois da pausa para a Copa do Mundo. O Alviverde, portanto, voltará a disputar uma partida oficial no dia 22 de julho, quando enfrentará o Coritiba, fora de casa, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.