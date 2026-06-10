Prefeitura volta atrás e confirma eventos no Alzirão, no Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), confirmou uma boa notícia para o torcedor carioca nesta quarta-feira (10/6). Após a organização cancelar o evento, a tradicional festa do Alzirão, na Tijuca, está autorizada a ocorrer. O local costuma receber milhares de pessoas em dias de jogos do Brasil.

“Esse negócio de Alzirão cancelado, não tem nada disso. Aos 45 do segundo tempo, estou aqui com a turma toda da organização do Alzirão. Acabamos de ter uma reunião no Centro de Operações da Prefeitura, inclusive com a Polícia Militar e todos os órgãos operacionais, para a gente garantir que na Copa de 2026 tudo vai estar em direção ao hexa. Alzirão devidamente autorizado”, disse o prefeito ao autorizar o evento.

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Dessa forma, o Alzirão volta a funcionar em Copas após ficar sem evento durante o Mundial de 2022, no Catar. A programação prevê shows gratuitos na esquina das ruas Alzira Brandão e Conde do Bonfim. A tradição, aliás, é antiga, já que ocorre desde a Copa do Mundo de 1978.

Anteriormente, os órgãos municipais consideraram inviável autorizar o evento nos padrões exigidos. Clique aqui e entenda os motivos. No entanto, a prefeitura concedeu a liberação após a reunião desta quarta-feira.

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