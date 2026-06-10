Alan Rodríguez pode deixar o Internacional e rumar ao Uruguai

O futuro de Alan Rodríguez no Internacional segue cercado de incertezas. Contratado com grande expectativa em meados do ano passado, o volante uruguaio pode deixar o Beira-Rio na próxima janela de transferências. O Nacional-URU demonstrou interesse no jogador e já iniciou contatos com o clube gaúcho para avaliar uma possível negociação.

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Apesar da movimentação, o camisa 14 ainda não se mostrou totalmente convencido sobre o retorno ao futebol uruguaio. Pessoas próximas ao atleta indicam que ele aguarda novos cenários antes de tomar uma decisão definitiva. Enquanto isso, o Inter também analisa alternativas para o futuro do meio-campista, que ainda não conseguiu se firmar entre os titulares desde sua chegada ao clube.

Negociação pode aliviar planejamento colorado

O Colorado desembolsou cerca de 4 milhões de dólares para contratar Alan Rodríguez junto ao Argentinos Juniors. No entanto, entre lesões frequentes e oscilações de desempenho, o jogador não conseguiu corresponder às expectativas criadas pela diretoria e pela torcida. Ao longo da trajetória em Porto Alegre, acumulou passagens pelo departamento médico e perdeu espaço na disputa por posição.

Nos bastidores, o clube gaúcho vê com bons olhos uma negociação que permita recuperar parte do investimento realizado. A prioridade seria uma venda em definitivo, embora um empréstimo com opção de compra também esteja sendo considerado. Dessa forma, o clube tenta equilibrar as contas e abrir espaço para novos movimentos na próxima janela de transferências.

Mesmo sem protagonismo, Alan ainda recebe elogios do técnico Paulo Pezzolano. Em entrevista recente a uma rádio uruguaia, o treinador destacou a qualidade do volante e afirmou que ele possui nível para atuar em grandes equipes. Caso a negociação com o Nacional não avance, o jogador permanecerá no elenco e buscará uma nova oportunidade para recuperar espaço. Até aqui, são 30 partidas pelo Inter, sendo 13 nesta temporada, com apenas uma assistência registrada.

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