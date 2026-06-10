Os eleitos de Ancelotti: Lucas Paquetá

Depois da Copa de 2022, era esperado que Lucas Paquetá se consolidasse como um dos grandes nomes da Seleção Brasileira. Entretanto, problemas extracampo afastaram o jogador da Amarelinha, deixando-o ausente durante a maior parte do ciclo. Contudo, na reta final das Eliminatórias, teve a chance de retornar, já sob o comando de Ancelotti, e vem retomando o seu espaço dentro da equipe.
Em 2023, às vésperas da primeira convocação de Fernando Diniz, Paquetá recebeu acusações de envolvimento em um suposto esquema com apostas esportivas. Na época, o jogador estava próximo de um acordo com o Manchester City, não concretizado. Enfim, foram dois anos até que o tribunal o considerasse inocente. Neste período, a CBF acompanhou o caso de perto, com o meia afastado da Seleção.
Logo no seu retorno, marcou em menos de 40 segundos e conseguiu recordar porque era visto como um protagonista após o Mundial de 2022. Agora, em busca de espaço, Paquetá se destaca como uma peça que pode deixar o meio de campo mais preenchido, sem tirar a ofensividade da equipe.
Por conta disso, ganhou uma chance como titular no último teste da Seleção contra o Egito, após ter feito uma partida no Maracanã, contra o Panamá. Resta agora saber se o meia, que recebeu uma nova chance na Amarelinha, irá cavar o seu espaço no time de Ancelotti.
Fala, Paquetá
“Sentimento único e sonho realizado. Afinal, não há nada igual a jogar uma Copa do Mundo e vivenciar esse momento, vendo que tudo o que passou valeu a pena.”
Raio-X
Nome: Lucas Tolentino Coelho de Lima
Idade: 28 anos
Data de nascimento: 27 de agosto de 1997
Altura: 1,80m
Peso: 75kg
Na Seleção Brasileira
Convocações: 72
Jogos: 62
Gols: 13
Títulos: Copa América – 2019
Nos clubes
Flamengo (2016-2018)
Milan (2019-2020)
Lyon (2020-2022)
West Ham (2022-2026)
Flamengo (desde 2026)
Títulos
Pelo Flamengo
Campeonato Carioca: 2017 e 2026
Pelo West Ham
Conference League: 2022/23
Opinião do Leo*
“Dos meio-campistas que Carlo Ancelotti chamou para os Estados Unidos, Paquetá é o nome que mais se aproxima de um armador, sem ser necessariamente um “10”, função que, na teoria, ninguém tomou conta durante o ciclo que antecede o Mundial. Apesar de não estar em uma fase esplendorosa no futebol nacional, o rubro-negro conquistou a confiança da comissão técnica para saltar como o favorito a preencher a terceira vaga no meio de campo. Afinal, Carleto acenou para a mudança do esquema tático do 4-2-4 para o 4-3-3, no último fim de semana, durante o amistoso contra o Egito. afinal, Paquetá pode deixar o meio de campo mais equilibrado, menos espaçado. Assim, liberaria Casemiro sem a obrigação de pegar a bola e acionar o ataque. Afinal, Paquetá pode fazer essa ligação”
(*) Leonardo Pereira é o enviado do jogada10 aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.
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