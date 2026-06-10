Os eleitos de Ancelotti: Lucas Paquetá

Depois da Copa de 2022, era esperado que Lucas Paquetá se consolidasse como um dos grandes nomes da Seleção Brasileira. Entretanto, problemas extracampo afastaram o jogador da Amarelinha, deixando-o ausente durante a maior parte do ciclo. Contudo, na reta final das Eliminatórias, teve a chance de retornar, já sob o comando de Ancelotti, e vem retomando o seu espaço dentro da equipe.

Em 2023, às vésperas da primeira convocação de Fernando Diniz, Paquetá recebeu acusações de envolvimento em um suposto esquema com apostas esportivas. Na época, o jogador estava próximo de um acordo com o Manchester City, não concretizado. Enfim, foram dois anos até que o tribunal o considerasse inocente. Neste período, a CBF acompanhou o caso de perto, com o meia afastado da Seleção.

Logo no seu retorno, marcou em menos de 40 segundos e conseguiu recordar porque era visto como um protagonista após o Mundial de 2022. Agora, em busca de espaço, Paquetá se destaca como uma peça que pode deixar o meio de campo mais preenchido, sem tirar a ofensividade da equipe.

Por conta disso, ganhou uma chance como titular no último teste da Seleção contra o Egito, após ter feito uma partida no Maracanã, contra o Panamá. Resta agora saber se o meia, que recebeu uma nova chance na Amarelinha, irá cavar o seu espaço no time de Ancelotti.

Fala, Paquetá

“Sentimento único e sonho realizado. Afinal, não há nada igual a jogar uma Copa do Mundo e vivenciar esse momento, vendo que tudo o que passou valeu a pena.”

Raio-X

Nome: Lucas Tolentino Coelho de Lima

Idade: 28 anos

Data de nascimento: 27 de agosto de 1997

Altura: 1,80m

Peso: 75kg

Na Seleção Brasileira

Convocações: 72

Jogos: 62

Gols: 13

Títulos: Copa América – 2019

Nos clubes

Flamengo (2016-2018)

Milan (2019-2020)

Lyon (2020-2022)

West Ham (2022-2026)

Flamengo (desde 2026)

Títulos

Pelo Flamengo

Campeonato Carioca: 2017 e 2026

Pelo West Ham

Conference League: 2022/23

Opinião do Leo*

“Dos meio-campistas que Carlo Ancelotti chamou para os Estados Unidos, Paquetá é o nome que mais se aproxima de um armador, sem ser necessariamente um “10”, função que, na teoria, ninguém tomou conta durante o ciclo que antecede o Mundial. Apesar de não estar em uma fase esplendorosa no futebol nacional, o rubro-negro conquistou a confiança da comissão técnica para saltar como o favorito a preencher a terceira vaga no meio de campo. Afinal, Carleto acenou para a mudança do esquema tático do 4-2-4 para o 4-3-3, no último fim de semana, durante o amistoso contra o Egito. afinal, Paquetá pode deixar o meio de campo mais equilibrado, menos espaçado. Assim, liberaria Casemiro sem a obrigação de pegar a bola e acionar o ataque. Afinal, Paquetá pode fazer essa ligação”

(*) Leonardo Pereira é o enviado do jogada10 aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

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