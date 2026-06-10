De volta à elite do Estadual, Paraná ultrapassa a marca de 100 mil torcedores em 2026

A temporada de 2026 ficará marcada na história do Paraná Clube. Não apenas pelo retorno à Primeira Divisão do Campeonato Paranaense, mas também pela demonstração de apoio da torcida paranista ao longo de toda a campanha. Nos oito jogos disputados como mandante, o Tricolor reuniu 103.425 torcedores, alcançando uma expressiva média de 12.928 presentes por partida, o maior público registrado na competição.

Em comparação com os times da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paraná Clube tem uma média superior a todas as equipes da competição. O Sport lidera a quantidade de torcedores presentes nos estádios do torneio, com público de 11.558 pessoas por partida.

Média de público do Paraná supera à da Série B do Brasileiro

Além disso, o recorde de público da segunda divisão nacional em 2026 ocorreu no confronto entre Ceará e Fortaleza. Válido pela 9ª rodada do torneio, o duelo disputado na Arena Castelão teve um total de 20.327 torcedores presentes. Na Série B do Paranaense, o Tricolor da Vila levou 22.989 fãs para o jogo diante do Patriotas, na Arena da Baixada. Assim, supera todos os números da Série B do Brasileiro.

“Ultrapassar a marca de 100 mil torcedores em nossos jogos é motivo de muito orgulho e mostra a força da relação entre o Paraná Clube e sua torcida. Desde o início da temporada, o paranista acreditou no projeto, apoiou a equipe em todos os momentos e teve papel fundamental na volta à elite do Estadual. O acesso é resultado de um trabalho coletivo, dentro e fora de campo. Essa conexão será essencial para os próximos desafios do clube”, comenta Marcus Benedetti, coordenador de marketing e comunicação da SAF do Paraná Clube.

Os dados simbolizam o apoio, a confiança e o sentimento de pertencimento que marcaram uma temporada histórica para o Paraná Clube, coroada com o retorno à elite do futebol paranaense. Aliás, no segundo semestre deste ano, a equipe disputa a Taça FPF, que pode levar o time de volta a uma competição nacional.

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