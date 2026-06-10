Fluminense tem ‘dupla dos sonhos’ como alvo para reforçar a zaga

A diretoria do Fluminense aproveita a pausa no calendário para a Copa do Mundo e trabalha intensamente nos bastidores do mercado da bola. O foco total dos dirigentes está na qualificação do elenco do técnico Luis Zubeldía, com atenção especial para o setor que mais preocupa a comissão técnica. Diante disso, o clube projeta a montagem de uma verdadeira “zaga dos sonhos” para a sequência da temporada.

Como primeiro passo dessa estratégia, a cúpula tricolor abriu negociações para repatriar Nino, que atualmente defende o Zenit. Da mesma forma, a diretoria monitora de perto a situação de Thiago Silva, que ficou livre no mercado após encerrar o seu vínculo com o Porto, de Portugal.

Apesar do entusiasmo da torcida, a diretoria adota uma postura de extrema prudência. O Fluminense conduz as tratativas com cautela por conta da alta complexidade financeira e burocrática dos dois negócios.

No caso do defensor que atua na Rússia, os dirigentes cariocas preparam uma contraproposta para tentar seduzir os europeus. No entanto, o próprio portal GE pondera que a transação corre sério risco de travar se a equipe russa mantiver a postura rígida que demonstrou até o momento. Essa dificuldade ocorre porque o Tricolor tenta modificar os termos contratuais, enquanto o Zenit exige uma quantia mais elevada e quer encurtar os prazos para o recebimento do dinheiro.

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Por outro lado, a situação envolvendo Thiago Silva exige paciência por motivos diferentes. O clube carioca aguarda uma definição do jogador. O que atrai o interesse de outras equipes do futebol internacional. Assim, enquanto curte o período de férias, o experiente zagueiro avalia as sondagens e adia a decisão sobre o futuro da sua carreira.

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