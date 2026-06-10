Meia de Marrocos exibe confiança antes de duelo contra o Brasil: “Não temos medo”

O Marrocos chega embalado para a estreia na Copa do Mundo de 2026 e não esconde a confiança para enfrentar o Brasil neste sábado (13/6), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Invicta há 29 partidas, a seleção africana vive um dos melhores momentos de sua história e acredita que pode competir em alto nível diante dos pentacampeões mundiais.

Um dos líderes da equipe, o volante Sofyan Amrabat ressaltou o respeito pelo futebol brasileiro. Contudo, deixou claro que os marroquinos entram em campo acreditando na vitória.

“O que eu espero? O Brasil, eu acho, desde que nasci, sempre foi a seleção com grandes estrelas, jogadores incríveis. Eles têm uma seleção fantástica, então, temos muito respeito por eles. Mas estaremos prontos, vamos dar tudo de nós. E sim, vamos tentar, é claro, vencê-los, porque temos que ter muita confiança em nós mesmos e na nossa qualidade”, disse Amrabat.

O meio-campista reconheceu o favoritismo brasileiro, porém destacou a evolução da seleção marroquina nos últimos anos.

“Mais uma vez, com muito respeito por eles, mas não temos medo de ninguém. Acho que o Brasil ainda será o favorito, mas nós também somos bons. E, repito, não temos medo. Temos muita confiança, mas com muito respeito, humildade. E vamos lutar por isso”, completou o volante.

Sequência impressionante de Marrocos

A confiança tem respaldo nos números. Marrocos não perde desde agosto do ano passado e, durante esse período, conquistou três títulos: o Campeonato Africano de Nações, a Copa Árabe e a Copa das Nações Africanas.

A sequência de 29 partidas sem derrota coloca os africanos entre as seleções mais consistentes do futebol mundial. Apenas a Espanha possui uma série semelhante entre os participantes da Copa do Mundo, chegando a 30 jogos de invencibilidade.

Além disso, desde 2023, os marroquinos acumulam estatísticas de destaque. Entre todas as seleções classificadas para o Mundial, possuem o segundo melhor aproveitamento, a melhor diferença de gols e uma das defesas mais sólidas do ciclo.

A campanha histórica na Copa do Mundo do Catar, quando terminou na quarta colocação e se tornou a primeira seleção africana a alcançar uma semifinal de Mundial, deixou de ser vista internamente como um feito isolado.

Brasil e Marrocos se enfrentaram pela última vez em uma Copa do Mundo em 1998, quando a Seleção Brasileira venceu por 3 a 0 na fase de grupos. O volante, porém, acredita que a comparação já não faz sentido.

“Foi há muito tempo, eu nem tinha nascido ainda. Então, não posso falar muito sobre aquela época, mas agora estamos em 2026. Acho que Marrocos deu passos enormes. E sim, estamos aqui, espero, para vencer”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.