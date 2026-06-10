Luiz Araújo, do Flamengo, é alvo de time catari

O ponta Luiz Araújo pode estar com os dias contados no Flamengo. Afinal, o Al-Sadd (QAT) está de olho no jogador de 30 anos, que tem contrato até o fim de 2027 com o Rubro-Negro. O interesse dos cataris, aliás, é por contratar o jogador para um vínculo de três temporadas. Atualmente o Al-Sadd é comandado por Roberto Mancini e conta com os brasileiros Paulo Otávio, Roberto Firmino e Claudinho.

Há, no entanto, concorrência. O Besiktas (TUR) é um dos interessados, entre outros clubes europeus não revelados. A informação é do jornalista italiano Rudy Galetti, especialista em mercado de transferências, em publicação nesta quarta-feira (10/6).

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O repórter também relembra que o Flamengo recusou uma proposta do Al-Nassr (SAU) na última temporada. Além disso, o Fla também disse não a uma oferta do Atlético-MG no começo do ano. Na ocasião, o Galo ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões na cotação da época) pelo atacante ex-São Paulo.

Luiz Araújo, contratado em 2023 junto ao Atlanta United (EUA) por 9 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões à época), tem passagem de sucesso pelo Flamengo. Apesar de atualmente não ser titular absoluto, já tem 25 partidas no ano, com três gols e duas assistências. Ao todo, já tem 171 jogos, com 26 gols e 23 assistências. Ele também conquistou diversos títulos. Afinal, conta com troféus da Libertadores (2025), Brasileirão (2025), Copa do Brasil (2024) e Supercopa do Brasil (2024).

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