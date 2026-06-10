Empresário descarta saída de Vitinha e João Neves do PSG

Apesar das especulações que ligavam Vitinha e João Neves ao Real Madrid, agora comandado pelo técnico José Mourinho, o empresário Jorge Mendes tratou de afastar qualquer possibilidade de saída da dupla do PSG na próxima janela de transferências. Em declaração divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, nesta quarta-feira (10), o agente foi direto ao comentar o futuro dos dois meio-campistas portugueses.

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“Vitinha e João Neves nunca estiveram à venda para ninguém”, afirmou Mendes.

O empresário reforçou que ambos são considerados peças fundamentais no projeto do PSG e que não existe qualquer intenção de negociá-los.

“Eles são inegociáveis para o clube, estão muito felizes em Paris e vão continuar conquistando títulos com esta equipe”, acrescentou.

As declarações surgem poucos dias após o PSG confirmar mais uma conquista da Champions, reforçando a confiança do clube na manutenção de sua base para as próximas temporadas.

Atualmente, Vitinha e João Neves estão concentrados com a seleção de Portugal para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Além disso, a valorização da dupla ficou evidente na atualização do Transfermarkt, que passou a avaliar em 140 milhões de euros (R$ 840 milhões) cada.

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