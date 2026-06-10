Confira como foi o trote de Ancelotti no treino da Seleção Brasileira

Antes de comandar o Brasil na estreia da Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti teve um compromisso inevitável nesta quarta-feira (10/6). Na ocasião, encarar a tradicional brincadeira de aniversário promovida pelos jogadores da Seleção Brasileira.

O treinador italiano completou 67 anos e, antes do treinamento em Nova Jersey, passou pelo famoso “corredor polonês. O ritual é comum no futebol para homenagear atletas e membros da comissão técnica que celebram mais um ano de vida.

A dinâmica costuma incluir tapas, empurrões e, em alguns casos, até ovos, farinha e banhos improvisados. Com Ancelotti, porém, a equipe pegou mais leve. O comandante atravessou o corredor formado pelos jogadores em clima descontraído e recebeu uma versão mais moderada da brincadeira.

Carlo Ancelotti passando pelo “trote” de aniversário antes do treino de hoje! pic.twitter.com/hDuVVcC58f — DataFut (@DataFutebol) June 10, 2026

A cena reforçou o ambiente leve vivido pela Seleção nos últimos dias de preparação para a estreia no Mundial. Desde que assumiu o comando da equipe, em maio de 2025, Ancelotti conquistou rapidamente o respeito do elenco e construiu uma relação próxima com os jogadores.

Curiosamente, não foi a primeira vez que o técnico comemorou aniversário concentrado com a Amarelinha. Em 2025, ele também passou a data ao lado do grupo durante a preparação para um duelo das Eliminatórias contra o Paraguai. Partida, aliás, que confirmou a classificação brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

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