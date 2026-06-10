Ancelotti indica Danilo e Alex Sandro como titulares para a estreia do Brasil na Copa

A três dias da estreia na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira começa a ganhar uma formação mais definida. Em treinamento realizado na manhã desta quarta-feira (10/6), em Nova Jersey, Carlo Ancelotti deu novos indícios da equipe que pretende escalar para enfrentar Marrocos. O deulo acontece no próximo sábado (13/6), às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo C.
Embora tenha alternado titulares e reservas em diferentes momentos da atividade, o treinador italiano sinalizou uma possível definição para um dos setores que ainda geravam dúvidas: as laterais.
Durante parte do treino, Ancelotti montou a linha defensiva com Danilo na direita, Gabriel Magalhães e Marquinhos na zaga, além de Alex Sandro pelo lado esquerdo. A formação reforça o favoritismo da dupla experiente para iniciar a caminhada brasileira no Mundial. Até então, Ibañez disputava posição na lateral direita, enquanto Douglas Santos aparecia como concorrente de Alex Sandro no setor oposto.
Do meio para frente, a tendência é que Ancelotti preserve a estrutura utilizada nos últimos compromissos da Seleção. Casemiro e Bruno Guimarães devem formar a dupla de volantes. Além disso, Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha aparecem como os mais cotados para ocupar o setor ofensivo. Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e Endrick também receberam oportunidades e foram testados em diferentes momentos do treinamento, mas não devem inciar o embate.
Com base nas atividades realizadas até agora, a provável equipe para enfrentar os marroquinos tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha.
Treino especial do Brasil
O dia também contou com momentos descontraídos no centro de treinamento brasileiro. Ancelotti, que completou 67 anos nesta quarta-feira, passou pelo tradicional “corredor polonês”, brincadeira comum no futebol para celebrar aniversários. Além da comemoração, a Seleção recebeu uma visita do cineasta americano Spike Lee.
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