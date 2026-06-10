Coreia do Sul x República Tcheca: onde assistir, escalações e arbitragem

É dia de Copa do Mundo! Nesta quinta-feira, a espera finalmente vai se encerrar com duas partidas. No período da tarde, México e África do Sul abrem a Copa do Mundo de 2026, e no período da noite, as outras duas seleções do Grupo A entram em campo. No Estádio Akron, em Guadalajara, Coreia do Sul e República Tcheca medem forças a partir das 23h (horário de Brasília).
Onde assistir
O jogo entre Coreia do Sul e República Tcheca, pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo, terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Como chega a Coreia do Sul
Em sua 11ª participação consecutiva em Copas do Mundo, a Coreia do Sul chega para o Mundial deste ano com a missão de repetir, ou chegar perto, da campanha história da Copa de 2002, quando terminou na quarta colocação. Desse modo, nos últimos testes pré-Copa, a Coreia do Sul venceu as duas partidas amistosas diante de Trinidad e Tobago e de El Salvador.
Sendo assim, o principal nome e a esperança da Coreia do Sul para esta Copa do Mundo atende pelo nome de Heung Min Son. O atacante do LAFC é o principal jogador do país e, portanto, vai para sua quarta Copa representando sua seleção.
Como chega a República Tcheca
De volta a uma Copa do Mundo após 20 anos, a República Tcheca chega com muita moral após passar pela repescagem europeia e ficar com a última vaga para o Mundial. Os tchecos se classificaram ao passar nos pênaltis pela Irlanda e pela Dinamarca, e agora querem fazer bonito no maior palco do futebol mundial.
Sendo assim, nos últimos testes antes da estreia, a República Tcheca venceu o Kosovo por 2 a 1, e também superou a Guatemala por 3 a 1. Desse modo, a principal esperança dos tchecos está nos pés de Patrik Schick, atacante do Bayer Leverkusen e, portanto, também homem-gol da seleção.
COREIA DO SUL x REPÚBLICA TCHECA
Copa do Mundo – 1ª rodada – Grupo A
Data e hora: 11 de junho de 2026 (quinta-feira), às 23h (de Brasília)
Local: Estádio Akron, Guadalajara (MEX)
COREIA DO SUL: Kim Seunggyu; Seol Youngwoo, Kim Min-jae, Jens Castrop e Lee Taeseok; Hwang Inbeom, Lee Kang-in, Lee Donggyeong, Hwang Heechan e Paik Seungho; Heung-min Son. Técnico: Myung Bo Hong
REPÚBLICA TCHECA: Matej Kovár; Chaloupek, Robin Hranác e Ladislav Krejcí; Vladimír Coufa, Vladimír Darida, Tomáš Soucek, Lukáš Provod, Pavel Šulc e Jaroslav Zelený; Patrik Schick. Técnico: Miroslav Koubek.
Árbitro: Amin Mohamed (EGI)
Assistentes: Mahmoud Abouelregal (EGI) e Ahmed Hossam Taha (EGI)
VAR: Joe Dickerson (EUA)
Onde assistir: CazéTV.
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