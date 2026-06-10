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Acervo do Vasco recebe registros históricos de Marta atuando pelo clube

Acervo do Vasco recebe registros históricos de Marta atuando pelo clube
Acervo do Vasco recebe registros históricos de Marta atuando pelo clube -

Marta iniciou sua trajetória nos corredores de São Januário. Diante disso, a Arena Castelão celebrou intensamente a Rainha na terça-feira (9), quando a jogadora de 40 anos entrou em campo no amistoso entre Brasil e Estados Unidos.

Essa história de amor com a seleção brasileira começou justamente no Vasco, o que gera imenso orgulho para a instituição e serve de inspiração para quem busca reerguer o futebol feminino no clube atualmente.

Com o objetivo de preservar essa memória, o Museu Vasco da Gama ostenta com orgulho os primeiros passos da atleta. Aos 14 anos, no ano de 2000, a jovem enfrentou três dias de viagem de ônibus e percorreu mais de dois mil quilômetros desde Dois Riachos, em Alagoas, até o Rio de Janeiro para realizar testes no clube.

Atualmente, o acervo exibe fotos daquela época no futsal feminino, além de uma súmula histórica de 2001. Foi neste ano em que Marta vestiu a camisa 10 no time principal e conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-19.

Início e Mundial no Vasco

Nesse ínterim, a atleta conheceu Helena Pacheco, sua treinadora e grande mentora. A técnica a descrevia como “faminta” pela bola, destacando uma dedicação extrema que a levava a treinar incansavelmente até alcançar a excelência.

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Como consequência natural desse talento, a comissão técnica da seleção brasileira convocou a jovem de 16 anos, ainda como representante do Vasco, para o Mundial Sub-19 de 2002. Naquela oportunidade, Marta garantiu a artilharia do Brasil com seis gols e faturou a Bola de Prata da competição.

Por fim, esse ciclo vitorioso no Rio de Janeiro terminou em 2003, quando o Vasco encerrou o departamento de futebol feminino profissional. Apesar do momento difícil, Helena Pacheco buscou novas equipes e conseguiu uma oportunidade no Santa Cruz, de Minas Gerais. Foi justamente com a camisa do clube mineiro que a Rainha disputou sua primeira Copa do Mundo feminina.

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