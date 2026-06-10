Técnico da Suécia aparece de chapéu de cowboy, no Texas, antes da estreia na Copa

Na véspera da Copa do Mundo, o técnico Graham Potter roubou a cena no treino aberto da seleção da Suécia, realizado na última terça-feira (9), ao aparecer usando um chapéu de cowboy. Assim, o treinador escolheu o acessório como uma homenagem a Dallas, no Texas, cidade que serve de base para os suecos durante a disputa do Mundial de 2026.

Dessa forma, o chapéu faz parte de uma brincadeira iniciada no fim de março, quando a Suécia garantiu a classificação para o Mundial por meio da repescagem. Desde então, o acessório passou a acompanhar o treinador em momentos marcantes da preparação da equipe.

A repercussão da ideia foi tão positiva que Potter decidiu manter a tradição também na sessão oficial de fotos da Fifa. Na ocasião, ele combinou o chapéu de cowboy com um terno, chamando a atenção pelo visual incomum.

Por fim, a Suécia integra o Grupo F da Copa do Mundo e fará sua estreia no próximo domingo (14), às 23h (de Brasília). O jogo será diante da Tunísia, em Monterrey, no México. Além disso, na sequência da fase de grupos, a equipe comandada por Potter enfrentará Holanda e Japão. Ela irá em busca de uma vaga na segunda fase do torneio (16 avos).

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