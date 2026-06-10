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Técnico da Suécia aparece de chapéu de cowboy, no Texas, antes da estreia na Copa

Técnico da Suécia aparece de chapéu de cowboy, no Texas, antes da estreia na Copa
Técnico da Suécia aparece de chapéu de cowboy, no Texas, antes da estreia na Copa -

Na véspera da Copa do Mundo, o técnico Graham Potter roubou a cena no treino aberto da seleção da Suécia, realizado na última terça-feira (9), ao aparecer usando um chapéu de cowboy. Assim, o treinador escolheu o acessório como uma homenagem a Dallas, no Texas, cidade que serve de base para os suecos durante a disputa do Mundial de 2026.

Dessa forma, o chapéu faz parte de uma brincadeira iniciada no fim de março, quando a Suécia garantiu a classificação para o Mundial por meio da repescagem. Desde então, o acessório passou a acompanhar o treinador em momentos marcantes da preparação da equipe.

A repercussão da ideia foi tão positiva que Potter decidiu manter a tradição também na sessão oficial de fotos da Fifa. Na ocasião, ele combinou o chapéu de cowboy com um terno, chamando a atenção pelo visual incomum.

Por fim, a Suécia integra o Grupo F da Copa do Mundo e fará sua estreia no próximo domingo (14), às 23h (de Brasília). O jogo será diante da Tunísia, em Monterrey, no México. Além disso, na sequência da fase de grupos, a equipe comandada por Potter enfrentará Holanda e Japão. Ela irá em busca de uma vaga na segunda fase do torneio (16 avos).

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