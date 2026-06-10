Palmeiras x Santos (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

A Arena Barueri será palco de mais uma edição do Clássico da Saudade nesta quinta-feira (11), às 19h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Enquanto o Palmeiras entra em campo para defender a liderança isolada da competição, o Santos tenta voltar a vencer para não perder espaço na briga pelas primeiras posições da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal UOL Esporte (YouTube).

Como vem o Palmeiras

O Palmeiras atravessa um dos melhores momentos do país na categoria e chega embalado para o clássico. Invicto desde o início do Brasileirão Sub-20, o Verdão soma dez vitórias e quatro empates em 14 rodadas. Campanha, nesse sentido, que rende 34 pontos e um aproveitamento próximo dos 81%. Na rodada anterior, a equipe venceu o Fortaleza fora de casa e ampliou sua vantagem na liderança.

Além dos resultados positivos, o time comandado por Allan Barcellos tem se destacado pela regularidade ao longo da competição. O time possui um dos ataques mais eficientes do torneio e, ao mesmo tempo, mantém um sistema defensivo sólido, fator que ajuda a explicar a sequência sem derrotas até aqui.

Como vem o Santos

O Santos, por outro lado, chega para o clássico vivendo um cenário bem diferente do rival. Após um início animador, quando chegou a disputar a liderança da competição, o Peixe viu seu rendimento cair nas últimas rodadas. Devido à situação, o time acabou perdendo terreno na tabela. O empate diante do Botafogo na rodada passada ampliou a sequência de oscilações e, portanto, aumentou a pressão por recuperação.

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Embora esteja passando por uma queda de desempenho, o time santista segue entre os primeiros colocados. Atualmente, ocupa a quarta posição, com 24 pontos, apenas um atrás do Cruzeiro, terceiro colocado. Uma vitória fora de casa pode recolocar o Santos na disputa direta pelas primeiras posições e, dessa forma, encurtar a distância para os líderes do campeonato.

PALMEIRAS x SANTOS

15ª Rodada – Campeonato Brasileiro Sub-20

Data e horário: 11/06/2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS: Kauan Lima; João Gabriel, João Paulo, Koné, André Lucas; Rafael Coutinho (Coutinho), Guilherme Nogueira, Vinícius; Fabiano, Felipe Teresa, Heittor. Técnico: Allan Barcellos.

SANTOS: Rodrigo Falcão; Gustavo Henrique, Matheus Matias, Diego Borges, Vinícius Lira; Balão, Hyan, Kenay; Fernando Pradella, João Victor, Rodrigo Cezar. Técnico: Fabrício Monte.

Árbitro: Guilherme Nunes de Santana (SP)

Assistentes: Ítalo Magno de Paula Andrade e Leonardo Tadeu Pedro (SP)

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