Santos blinda titulares e limita saídas na próxima janela

A abertura da janela de transferências ocorre apenas em 20 de julho, mas os clubes já trabalham nos bastidores para definir chegadas e saídas. No Santos, uma situação específica reduz os riscos de perder jogadores importantes para concorrentes. Isso porque nove atletas do elenco já ultrapassaram o limite de partidas permitido pela CBF para atuar por outra equipe na mesma edição do Brasileirão.

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Entre os nomes estão seis titulares absolutos de Cuca: Brazão, Igor Vinícius, Luan Peres, Gabriel Bontempo, Benjamín Rollheiser e Barreal. Além deles, os reservas Willian Arão, Rony e Moisés também já não podem reforçar outro clube da elite nacional nesta temporada. Desse modo, o Santos ganha maior segurança para manter a base da equipe durante a sequência das competições.

Neymar segue com futuro indefinido após Mundial

Um dos casos mais observados pela torcida é o de Neymar. O camisa 10 disputou apenas oito partidas no Brasileirão devido ao controle físico adotado pelo clube ao longo da temporada. Atualmente defendendo a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o craque possui contrato válido somente até dezembro e sua permanência ainda depende de definições que devem ocorrer após o torneio.

Ao mesmo tempo, a reformulação planejada pelo Santos não sofre interferência do limite de jogos. Jogadores que podem deixar o clube, como Mayke, Tomás Rincón, Zé Ivaldo e Zé Rafael, participaram pouco do Brasileirão até aqui. Com isso, a diretoria mantém liberdade para negociar atletas sem grandes obstáculos regulatórios, enquanto trabalha para fortalecer o elenco para o segundo semestre.

O cenário também envolve jogadores que estão muito próximos de atingir o limite regulamentar. Escobar, Christian Oliva e Gabigol já somam 12 partidas e entram na zona de atenção. No caso do lateral-esquerdo, a situação contratual também chama atenção, já que seu vínculo termina no final do ano. Enquanto isso, Gabigol não deve ultrapassar a marca imediatamente porque cumprirá suspensão após a expulsão diante do Vitória.

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