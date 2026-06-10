Rômulo retorna, e Atlético define futuro após passagem discreta

O zagueiro Rômulo está de volta ao Atlético após uma passagem sem grande destaque pelo Sporting. Emprestado ao clube português até o fim de junho, o defensor de 22 anos não permanecerá em Lisboa e aguarda uma definição sobre os próximos passos da carreira. Enquanto isso, aproveita o período de férias em Belo Horizonte ao lado da família durante a pausa da Copa do Mundo.

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A expectativa quando deixou o Galo era de uma evolução no futebol europeu. No entanto, o cenário acabou sendo diferente. Entre as temporadas de 2025 e 2026, Rômulo disputou apenas 15 partidas pelo time B, sendo titular em 11 delas. Com o passar dos meses, perdeu espaço na equipe e viu sua participação diminuir, terminando a passagem longe dos planos principais do clube português.

Concorrência aumenta no elenco alvinegro

Além das atuações pelo time B, o defensor recebeu oportunidades na equipe principal. Porém, foram apenas duas aparições e ambas saindo do banco de reservas no segundo tempo. A última vez que entrou em campo aconteceu no dia 26 de abril, reforçando o período de pouca utilização na reta final da temporada europeia.

O desafio para o defensor será encontrar espaço em um setor que ganhou novas peças recentemente. O clube acertou a contratação de Léo Duarte, enquanto ainda conta com nomes como Lyanco, Ruan Tressoldi, Iván Román, Vitor Hugo e Vitão. Por outro lado, a saída de Júnior Alonso para a MLS abre uma vaga importante no sistema defensivo.

Por fim, a diretoria atleticana precisa decidir se Rômulo será reintegrado ao elenco principal ou se uma nova negociação será buscada na próxima janela. O staff do jogador já confirmou que não existe possibilidade de permanência no Sporting.

Revelado pelo Atlético, Rômulo soma 17 jogos e um gol pelo profissional, além disso, teve participações nas conquistas estaduais de 2024 e 2025. Seu contrato com o Galo segue até dezembro de 2027.

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