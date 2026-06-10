Nova York adesiva trens do metrô com bandeiras das seleções da Copa

Já no clima de Copa do Mundo, a cidade de Nova York está ficando ainda mais colorida. Em parceria com a Autoridade Metropolitana de Transportes (MTA), o Comitê Organizador local lançou uma iniciativa que transforma trens do metrô em homenagens às 48 seleções classificadas para o torneio, que começa já nesta quinta-feira (11/6). O Brasil, é claro, já está entre eles.

Os primeiros veículos personalizados já circulam pela cidade. As composições inspiradas em Senegal e França operam na linha 1, enquanto os trens temáticos de Brasil e Marrocos passaram a atender passageiros na linha R. A expectativa é de que novos modelos entrem em serviço gradualmente nas próximas semanas, acompanhando o início da competição.

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A ação resulta de uma parceria entre o Comitê Anfitrião da Copa do Mundo de 2026 em Nova York/Nova Jersey, a prefeitura da cidade e a MTA. O objetivo, afinal, é aumentar o clima festivo em uma região que se prepara para receber milhões de visitantes durante o Mundial.

“Quando um trem nas cores de Senegal chega ao Harlem, ou um vagão com a bandeira de Marrocos atravessa Astoria, ele conta uma história sobre quem somos como nova-iorquinos”, afirmou o prefeito Zohran Mamdani.

CEO do Comitê Anfitrião destaca simbolismo de Nova York

Cada composição exibe as cores das bandeiras das 48 seleções participantes ao lado da tocha da Estátua da Liberdade. Assim, o movimento faz referência à tradição da cidade de receber pessoas de diferentes partes do mundo. O estúdio nova-iorquino Burn & Broad desenvolveu os projetos visuais. CEO do Comitê Anfitrião da Copa do Mundo de 2026 em Nova York/Nova Jersey, Alex Lasry, por fim, destacou o simbolismo da iniciativa.

“Esta será a maior e mais inclusiva Copa do Mundo da história. Ver o espírito das nações participantes percorrendo o coração de Nova York representa de forma poderosa a união que o futebol inspira”, disse.

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