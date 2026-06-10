Estudo revela o patamar de Neymar em comparação aos outros camisas 10 da Copa de 2026

Cada vez mais perto do começo da Copa do Mundo, o futebol brasileiro quer saber: em que patamar Neymar estará quando estrear pela seleção? Para ajudar a responder a essa pergunta, o Bolavip Brasil realizou um estudo dos 48 camisas 10 do torneio e colocou o jogador do Santos no centro de tudo. De Messi e Mbappé, maiores camisas 10 desta Copa, a Sarpreet Singh, o 10 da fraca seleção da Nova Zelândia, descubra que Neymar é esse que chega para sua quarta e última tentativa de ser campeão mundial.

Neymar está entre os seis camisas 10 que menos jogaram na temporada anterior à Copa

Entre os 48 jogadores que vestirão a camisa 10 na Copa do Mundo, Neymar é o sexto que menos entrou em campo no intervalo entre 1º de agosto de 2025 e 10 de junho de 2026, véspera do começo da competição. Os poucos minutos em campo foram consequência dos recorrentes problemas físicos do jogador. Foram 27 partidas do camisa 10 do Brasil, todas elas pelo Santos. Dois outros camisas 10 de peso da Copa atuaram ainda menos do que Neymar: Jamal Musiala, da Alemanha (26 partidas), e James Rodríguez, da Colômbia (25).

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Em contraste com os poucos jogos de Neymar, o camisa 10 da Suécia, Benjamin Nygren, disputou 65 partidas no mesmo período, jogos pela seleção e pelo Celtic, da Escócia. Entre os dez camisas 10 que mais atuaram, alguns dos principais craques do torneio: Bernardo Silva, de Portugal (segundo com mais jogos, 59), Arrascaeta, do Uruguai (sétimo com mais jogos, 53) e Mbappé, da França (oitavo com mais jogos, 52). A média de partidas dos 48 camisas 10 foi de 41 partidas na temporada.

Neymar está entre os quatro camisas 10 que mais fizeram gols por partida no período

Neymar jogou pouco, mas teve uma boa média de gols por partida, na comparação com os outros 47 camisas 10 da Copa do Mundo. A média de 0,48 coloca Neymar em terceiro lugar, atrás apenas de Mbappé (0,92 gol por jogo) e do argentino Lionel Messi (0,9 gol por jogo), empatado com o tcheco Patrik Schick, com a mesma média de 0,48 gol por partida.

Para se ter uma ideia, Mohamed Salah, camisa 10 do Egito e craque do Liverpool, chegará à Copa do Mundo com média de gols inferior a do brasileiro: 0,36 por partida. A lista de atacantes que vestirão a camisa 10 no Mundial e que não conseguiram marcar tantos gols por partida que Neymar inclui Mané, de Senegal (0,41), Depay, da Holanda, (0,28) e Trossard, da Bélgica (0,17). Sendo assim, a média geral de gols dos camisas 10 da Copa foi de 0,23 por partida nos 12 meses que antecederam o torneio.

Neymar está entre os cinco camisas 10 em maior decadência em termos de gols marcados

A média de gols marcados por Neymar nos 12 meses anteriores à Copa do Mundo pode ser boa quando comparada à dos outros camisas 10 do Mundial. Contudo, revela o declínio do futebol do atacante da seleção brasileira. Entre todos os camisas 10 da Copa, a média de gols de Neymar foi a que teve a quinta maior queda em relação à média geral.

Neymar teve média de 0,48, mas sua média na carreira inteira é de 0,6 gols por jogo, redução de 0,12 gol por partida. Pelo menos Neymar pode dizer que não está sozinho nessa. Outros camisas 10 de renome chegarão ao Mundial longe do auge, assim como o brasileiro. James Rodríguez, da Colômbia, teve redução de 0,13 na comparação entre a média de gols por jogo da carreira e a média na temporada passada. Mohamed Salah teve a mesma redução que o colombiano.

No outro lado da análise estão jogadores que chegarão ao Mundial em grande fase, com média de gols superior àquela acumulada na carreira. Mbappé tem média de gols por jogo na carreira de 0,75 e na última temporada bateu 0,92, um aumento de 0,17.

Na sequência, três jogadores que vestem a 10 aparecem com um aumento na média de gols de 0,12: Arrascaeta, do Uruguai, Messi, da Argentina, e Thomas-Asante, de Gana.

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