Vasco x Cuiabá (Sub-20): Onde assistir, escalações e arbitragem

O Campeonato Brasileiro Sub-20 reserva um duelo de extremos para esta quinta-feira (11), quando Vasco e Cuiabá medem forças às 15h (de Brasília), no estádio Nivaldão, em Nova Iguaçu. Válido pela 15ª rodada da competição nacional, o confronto coloca frente a frente duas equipes que atravessam realidades completamente opostas na tabela de classificação.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Sportv e da CBF TV

Como chega o Vasco

De um lado, o Cruz-Maltino ostenta uma excelente fase no torneio de base e briga diretamente pelo topo. Apesar de amargar um tropeço na rodada anterior, o clube carioca ocupa a vice-liderança e já praticamente carimbou o passaporte para a próxima fase da competição. Atualmente, os cariocas somam 31 pontos e seguem na caça ao líder Palmeiras, que contabiliza 34 pontos.

Antes de sofrer esse último revés, o Vasco ostentava um desempenho avassalador no campeonato. A equipe vinha de uma sequência embalada de quatro vitórias consecutivas, mas acabou superada pelo Avaí em Santa Catarina no compromisso mais recente.

Como chega o Cuiabá

Por outro lado, a situação do Cuiabá no Brasileirão Sub-20 exige um sinal de alerta máximo. O time do Mato Grosso soma apenas 11 pontos na tabela e luta desesperadamente contra o rebaixamento, ocupando a incômoda 19ª colocação e superando apenas o lanterna Juventude.

Apesar do cenário adverso e de acumular quatro derrotas seguidas recentemente, o Dourado chega com o ânimo renovado após vencer o Grêmio na última rodada e ganhar uma sobrevida no torneio.

VASCO X CUIABÁ

Campeonato Brasileiro Sub-20- 15ª rodada

Local: Estádio Nivaldão Nova Iguaçu

Data e hora: 11/6/2026, às 15h (de Brasília)

VASCO: Phillipe Gabriel; Alison, Bruno André, Wanyson e Luiz Lócio; Medina, Gustavo Guimarães, Léo Félix e Pedro Augusto; Luis Felipe e Alex Bruno. Técnico: Matheus Curopos.

CUIABÁ: Pedro Mello; Gustavo Ferreira, João Silva, Thiago Mendes e Arthur Borges; Menegatti, Pedro Colen, João Pimenta e Pedro Alemão; Kauan Cristtyan e Gui Mansano. Técnico: Eduardo Guadagnucci.



Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)

Auxiliares: Juan Motta Cidri (RJ) e Gabriel Bernardo Duarte (RJ)

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