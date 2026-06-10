Corinthians massacra o Avaí e se aproxima do G8 do Brasileiro Sub-20

O Corinthians não tomou conhecimento do Avaí no Parque São Jorge, nesta quarta-feira (10). O Timão goleou por 6 a 2, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Luiz Fábio Favela, Joãozinho, Pellegrin, Luizinho (2) e Iago Machado marcaram os gols do triunfo, com Kauã Santos e Marcio Vitor descontando para os catarinenses.

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O resultado fez o Corinthians se aproximar do G8 da competição. Agora, a equipe paulista soma 22 pontos, em décimo lugar. Já o Avaí tem apenas 14, em 15º.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (17), pela 16ª rodada do Brasileiro Sub-20. O Timão recebe o Vitória no Parque São Jorge, enquanto o Avaí visita o Fortaleza. Ambas as partidas ocorrem às 15h (de Brasília).

Em casa, o Timão matou o jogo no primeiro tempo e saiu na frente logo aos cinco minutos. Luiz Fábio Favela recebeu lançamento e tocou de cobertura na saída do goleiro. Os paulistas ampliaram logo depois com Joãozinho, que finalizou de pé esquerdo no canto de Matheus: 2 a 0.

Corinthians transforma em goleada no primeiro tempo

O Timão queria mais e, aos 23, fez o terceiro com Pellegrin, que aproveitou saída errada do time visitante para ampliar. Kauã Santos diminuiu para o Avaí em finalização que desviou no caminho e morreu no fundo do gol. Contudo, ainda no primeiro tempo, Luizinho cobrou pênalti e fez o quarto.

Na etapa final, o Avaí começou com tudo e fez o segundo logo aos quatro com Marcio Vitor, após falha do goleiro Matheus Corrêa, que bateu mal o tiro de meta e deixou o adversário na boa para marcar. O Corinthians voltou a comandar o jogo e fez o quinto aos 15, novamente com Luizinho. O sexto viria com Iago Machado, aproveitando falta bem cobrada para a área.

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