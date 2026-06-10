Januário marca, e Botafogo vence o Criciúma no Brasileirão Sub-20

O Botafogo é o novo terceiro colocado do Brasileirão Sub-20. Com direito a grande atuação do craque Felipe Januário, as Crias do Bairro venceram o Criciúma por 2 a 0, nesta quarta-feira (10/6), pela 15ª rodada do torneio nacional, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O triunfo faz o Glorioso, assim, subir na tabela, chegando à terceira colocação, agora com 27 pontos – sete a menos que o líder Palmeiras, que ainda joga na rodada. Dessa forma, o Botafogo fica perto de garantir vaga antecipada às quartas de final do Brasileirão Sub-20. Já o Criciúma, por outro lado, amarga a zona de rebaixamento. Afinal, segue em 18º, abrindo o Z3, com somente 11 pontos. São três a menos que o Fortaleza, 17º e primeiro fora da “zona da confusão”.

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O Botafogo abriu o placar aproveitando falha da defesa adversária, aos 9′ da etapa final. Após jogada pela direita, Samuel Alves cruzou, a bola passou por todo mundo e sobrou para Felipe Januário. O craque ajeitou e mandou no ângulo, superando o goleiro e também o zagueiro que, de cima da linha, buscava evitar o gol dos donos da casa – em vão.

Cinco minutos depois, o segundo – desta vez pelo lado esquerdo. O próprio Januário fez boa jogada e tocou para o meio da área, em ótima enfiada furando o bloqueio adversário. Juninho cruzou e a bola ficou com Miguel Caldas, que só complementou para o fundo do barbante, aos 14′.

Próximos passos

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (17/6), quando recebe o Grêmio, pela 16ª rodada. Depois, encara Vitória e Red Bull Bragantino fora de casa, nos dias 20 e 25 de junho, respectivamente. Por fim, encerra sua participação na fase inicial em clássico diante do Fluminense, no dia 1º de julho.

Antes de definir sua vida no Brasileirão Sub-20, o Criciúma ainda volta a jogar pelo Catarinense da categoria. Já neste sábado (13/6), visita o Figueirense pela fase de grupos. Depois, ainda encara o Palmeiras, Cuiabá, Vasco e Grêmio pelo torneio nacional.

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