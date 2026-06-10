Jornal espanhol aponta Hakimi como principal arma de Marrocos para a Copa

Adversário da Seleção Brasileira na estreia da Copa do Mundo de 2026, o lateral-direito Achraf Hakimi desembarca nos Estados Unidos cercado de expectativa e reconhecimento internacional. Às vésperas do duelo contra o Brasil, o jogador do PSG recebeu elogios do jornal espanhol “Marca”, que o apontou como o principal símbolo da ascensão do futebol de Marrocos nos últimos anos.

Aliás, a publicação destaca que Hakimi vive o melhor momento da carreira. Afinal, aos 27 anos, o defensor chega ao Mundial após uma temporada marcada por títulos e protagonismo.

Segundo o veículo espanhol, poucos jogadores iniciam a Copa do Mundo com um currículo tão expressivo nos últimos meses. Além de conquistar mais uma Liga dos Campeões pelo PSG, o lateral teve papel decisivo na campanha que levou os Leões do Atlas ao título da Copa Africana de Nações.

“Ninguém chega a esta Copa do Mundo com um ano tão exitoso às costas. O marroquino conquistou tudo o que era possível com o PSG e também guiou sua seleção ao título da Copa Africana. Uma trajetória extraordinária que o torna único”, escreveu o jornal.

Referência técnica e liderança da seleção.

Hakimi é referência no Marrocos

Contudo, mais do que os troféus conquistados, Hakimi se consolidou como a principal referência técnica e emocional da seleção marroquina. Formado nas categorias de base do Real Madrid e com passagens por Borussia Dortmund, Inter de Milão e PSG, o lateral acumula experiência em grandes competições e lidera uma geração que mudou o patamar do futebol do país.

Aliás, o jogador foi uma das peças centrais da histórica campanha de Marrocos na Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, a equipe se tornou a primeira seleção africana a alcançar uma semifinal do torneio.

Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado (13/6), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C. A chave também conta com Escócia e Haiti.

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