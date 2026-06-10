São Paulo x RB Bragantino (Sub-20): Onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo enfrenta o RB Bragantino pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 nesta quinta-feira (11), às 15h (de Brasília), no CT de Cotia, em um confronto direto que mantém vivo o sonho da classificação para ambos os lados. Enquanto o Tricolor busca subir na tabela, o time de Bragança Paulista joga para consolidar sua posição no G8.
Onde assistir
A partida terá transmissão no canal oficial do São Paulo, o SPFC Play.
Como chega o São Paulo
Com o objetivo de entrar na zona de classificação, a equipe são-paulina chega embalada após conquistar duas vitórias consecutivas na competição. O elenco comandado por Allan Barcellos venceu o Criciúma por 3 a 0 e, logo na rodada seguinte, superou o Vitória por 1 a 0, resultados que injetaram confiança no grupo para a reta final da primeira fase.
Apesar do bom momento recente, a campanha do clube da capital ainda oscila no torneio nacional. Atualmente, o São Paulo ocupa a 12ª posição na tabela e soma 18 pontos conquistados após disputar 14 partidas. Ao todo, os garotos de Cotia acumulam quatro vitórias, seis empates e quatro derrotas, apresentando um equilíbrio exato na eficiência ofensiva e defensiva, já que o ataque marcou 22 gols e a defesa sofreu outros 22.
Como chega o RB Bragantino
Por outro lado, quando olhamos para o cenário do RB Bragantino, nota-se que a equipe aparece em uma situação um pouco mais confortável na tabela de classificação. No momento, o Massa Bruta ocupa a sétima colocação, somando 22 pontos. Vale destacar, inclusive, que o time vem de um empate movimentado por 3 a 3 diante do Corinthians na última rodada.
Ao analisar o retrospecto até este ponto da competição, percebe-se que o clube do interior paulista acumula seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Nesse contexto, o grande destaque da equipe de Bragança reside, sem dúvida, no setor ofensivo, que já balançou as redes 36 vezes. Em contrapartida, é preciso ressaltar que a linha de defesa também demonstra uma certa vulnerabilidade, visto que já registrou 30 gols sofridos até aqui.
SÃO PAULO X RB BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro Sub-20- 15ª rodada
Local: CT de Cotia, São Paulo
Data e hora: 11/6/2026, às 15h (de Brasília)
SÃO PAULO: João Paulo; Lucyan, Igor Felisberto, Isac Silva e Nicolas Bosshardt; Alisson Santana, Pedro Bezerra, Matheus Ferreira e Léo Amaro; Davi Pena e Nicolas Kauan. Técnico: Julio Baptista.
RB BRAGANTINO: João Gabriel; Weimar Palacios, Victor Gabriel, Talles Beni e Chrystian; Rafael Lima, Vini Krygsman e Yuri Alves; Yuri Leles, Filipinho e Jhuan Nunes. Técnico: Fernando Oliveira.
Árbitro: Danilo Ricardo Salgado (SP)
Auxiliares: Robson Ferreira Oliveira (SP) e Veridiana Contiliani Bisco (SP)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.