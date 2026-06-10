Campeão mundial aponta Brasil como favorito ao título e exalta impacto de Ancelotti

A poucos dias da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, o Brasil recebeu um importante voto de confiança vindo de uma lenda do futebol mundial. Campeão do mundo com a Alemanha em 1990, Jurgen Klinsmann apontou a equipe comandada por Carlo Ancelotti como a principal favorita para conquistar o título nos Estados Unidos, México e Canadá.

Em entrevista à ESPN, o ex-atacante destacou a decisão da CBF de apostar em um treinador estrangeiro. Além disso, afirmou que a chegada do italiano representou uma mudança importante para a Seleção.

“Para mim, o Brasil é o favorito, para mim é a equipe número um nesta Copa do Mundo. Eu realmente acho que Carlo Ancelotti tirou eles da zona de conforto. É a primeira vez que o Brasil contrata um treinador de fora, algo que outras grandes nações não têm coragem de fazer, como por exemplo a Itália. E eu acho que, se alguém consegue lidar com todas as questões do futebol brasileiro, esse alguém é Carlo Ancelotti, porque ele tem exatamente esse tipo de característica e personalidade, que dá tanta alegria, tanta energia e fé, realmente fé, porque ele provou tudo. Ele já ganhou tudo como treinador”, afirmou Klinsmann.

Neymar pode ser arma decisiva para o Brasil

Além disso, Klinsmann também comentou a situação de Neymar, que segue em recuperação de uma lesão muscular na panturrilha direita e ainda não tem presença garantida na estreia contra Marrocos.

Mesmo sem estar em sua melhor condição física neste momento, o ex-atacante vê o camisa 10 como um possível fator de desequilíbrio durante a competição.

“Acho que, talvez, no segundo, terceiro ou quarto jogo, trazendo Neymar do banco, todo o estádio vai vibrar. Vai ser incrível. E defensivamente, eles me parecem fortes. Eles têm muita experiência nesse lado e estão com muita fome de vitória. Você precisa jogar oito partidas para ganhar esta Copa do Mundo”, concluiu.

Assim, a Seleção Brasileira estreia no Mundial neste sábado (13/6), diante de Marrocos, em Nova Jersey. Inserido no Grupo C, o Brasil ainda terá pela frente Haiti e Escócia na primeira fase.

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