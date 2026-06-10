Fluminense atropela o Grêmio e sobe na classificação do Brasileiro Sub-20

O Fluminense ignorou o fator campo e atropelou o Grêmio por 3 a 0, nesta quarta-feira (10), em Eldorado do Sul, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Graças a esse resultado expressivo, o time carioca alcançou os 18 pontos na tabela de classificação. Dessa forma. Restando apenas quatro rodadas para o término da primeira fase, o elenco tricolor mantém vivo o sonho de conquistar uma vaga nas quartas de final.

Em contrapartida, a situação do Grêmio inspira cuidados, uma vez que a equipe gaúcha estacionou nos 13 pontos e ainda corre risco de rebaixamento. Esse cenário dramático reflete a péssima fase do clube, que somou apenas um ponto nos últimos seis jogos disputados.

A vitória do Fluminense

Para construir a importante vitória fora de casa, o Fluminense contou com o faro de gol de seus atacantes, já que Marcos Paulo balançou as redes duas vezes e Kaio Borges fechou o placar. Além disso, a arbitragem anulou mais um gol dos cariocas, o que evitou um passeio ainda maior em solo gaúcho.

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Olhando para a sequência do campeonato, o Tricolor carioca viajará até Campinas para enfrentar o RB Bragantino, no dia 17, às 19h (de Brasília). No mesmo dia, um pouco mais cedo, às 15h (de Brasília), o Grêmio tentará a reabilitação no Rio de Janeiro, onde medirá forças contra o Botafogo.

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