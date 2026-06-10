Zagueiro dos Estados Unidos projeta estreia na Copa após lesão: “Me sinto pronto”

Na próxima sexta-feira, os Estados Unidos voltam a jogar em casa em uma Copa do Mundo. 32 anos depois de ser o país-sede da Copa de 1994, os americanos terão mais uma oportunidade de ser anfitriões de um Mundial, e a estreia será diante do Paraguai, no SoFi Stadium, em Los Angeles, às 22h (horário de Brasília).

Um dos principais jogadores do time e pilar defensivo, o zagueiro Chris Richards vive a expectativa de ser titular ou não diante do Paraguai. Isto porque Richards não participou dos últimos dois amistosos do USMNT neste período pré-Copa.

LEIA MAIS: Fifa lança cartilha nas redes sociais sobre novas regras na Copa do Mundo 2026; vídeo

Richards sofreu uma lesão no tornozelo na reta final de temporada pelo Crystal Palace, e foi ausência inclusive na final da Uefa Conference League, onde o time inglês conquistou o título europeu diante do Rayo Vallecano, da Espanha.

Por isso, o zagueiro tem feito tratamento intensivo para estar apto para participar do primeiro jogo dos Estados Unidos nesta Copa do Mundo. Em entrevista para a imprensa nesta quarta, Richards falou sobre a lesão e que temeu ficar de fora da Copa.

“Fiquei bastante devastado e, sinceramente, me sentia péssimo, mas me forcei a voltar ao campo para provar a mim mesmo que era possível. Assim que recebi o diagnóstico, pensei: ‘Como vou me preparar para este jogo contra o Paraguai?”, relembrou o zagueiro.

“Hora do sacrifício”, diz Richards

Por mais que a lesão no tornozelo preocupasse Richards, o zagueiro parece estar totalmente recuperado das dores. Apesar de não ter jogado um minuto durante os amistosos, o defensor participou normalmente dos treinamentos dos Estados Unidos nestes dias que antecedem a estreia do USMNT na Copa do Mundo.

Sendo assim, Richards afirmou que está totalmente pronto para jogar. Segundo ele, mesmo que não estivesse 100% fisicamente, esse seria o momento de jogar no sacrifício para realizar o sonho de representar os Estados Unidos em uma Copa do Mundo.

“Estou pronto. Me sinto pronto. Quer dizer, é Copa do Mundo, então vou me preparar, independentemente de tudo. Se há algum momento para se sacrificar, é agora. E eu sei que quero jogar na sexta-feira, mas não sou eu quem toma as decisões. Participei de treinos completos nos últimos dias e acho que vocês puderam ver a intensidade dos nossos treinos, eles não são leves. Me sinto bem e não tive nenhuma reação adversa”, finalizou Richards.