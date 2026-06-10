Ricardo Rocha é preso antes de embarcar aos EUA

O ex-zagueiro da Seleção Brasileira, Ricardo Rocha, de 63 anos, foi preso em um aeroporto do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (10/6) enquanto embarcava aos Estados Unidos para a cobertura da Copa do Mundo 2026. O ex-craque, campeão mundial em 1994, foi detido por conta de uma dívida em aberto de pensão alimentícia no valor de R$ 2.414,57, atualizada ao fim de 2024.

Assim, de acordo com o “Metrópoles”, a prisão se dá por solicitação da 16ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, do TJCE (Tribunal de Justiça do Estado do Ceará). O mandado estabelece, afinal, que o ex-jogador pague a dívida num prazo de 45 dias para que seja colocado em liberdade.

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No começo de 2024, Rocha reconheceu judicialmente a paternidade de Victória Valente, que convive com uma deficiência e tinha 24 anos à época. A partir daí, diversas disputas judiciais tiveram início, como por pensão alimentícia, convivência familiar e responsabilidades financeiras.

A mãe de Victória afirmava, em 2025, que Ricardo Rocha não cumpria as obrigações legais perante a filha. Uma das principais polêmicas foi quando Victória foi internada em uma clínica psiquiátrica, com tratamento custando cerca de R$ 12 mil. O atleta, segundo a ex-companheira, não contribuiu com as despesas. O ex-jogador, por sua vez, defendia que cumpriu as obrigações previstas no acordo.

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