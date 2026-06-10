Empresário descarta saída de Bastoni e garante permanência na Inter de Milão

Os rumores sobre uma possível saída de Alessandro Bastoni da Inter de Milão ganharam força nas últimas semanas, mas o empresário do zagueiro, Tullio Tinti, tratou de encerrar qualquer especulação envolvendo o futuro do jogador. De acordo com o agente, o defensor italiano seguirá no clube na próxima temporada.

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O nome de Bastoni vinha sendo ligado ao Barcelona, que estaria em busca de reforços para o setor defensivo. No entanto, as limitações financeiras do clube espanhol e a prioridade em investir no ataque reduziram as chances de uma negociação. Recentemente, os catalães direcionaram seus esforços para a contratação de Anthony Gordon, em uma operação avaliada em cerca de 80 milhões de euros.

Após uma reunião com dirigentes da Inter, Tinti reforçou que não houve qualquer conversa sobre uma possível transferência do jogador.

“Não fomos ao clube para falar sobre Bastoni. Ele é jogador da Inter, tem contrato por mais dois anos e está muito feliz aqui. Nunca existiu qualquer problema”, afirmou à Sky Sport Italia.

O empresário foi ainda mais direto ao comentar o futuro do defensor.

“Bastoni continuará na Inter, disso não tenho dúvida”, declarou.

Apesar do interesse de grandes clubes europeus, algo considerado natural pelo desempenho do zagueiro nos últimos anos, Tinti destacou que a vontade do atleta é permanecer em Milão. Campeão italiano e vencedor da Copa da Itália na temporada 2026/27, Bastoni segue como uma das principais peças do elenco nerazzurri.

“Jogadores desse nível sempre despertam interesse, mas ele está feliz onde está. No momento, o desejo dele é continuar defendendo a Inter”, concluiu.

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