Dida defende Alisson como titular na Copa e elogia concorrência no gol do Brasil

Às vésperas da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, um dos maiores goleiros da história do Brasil saiu em defesa das escolhas de Carlo Ancelotti para a posição. Pentacampeão mundial em 2002, Dida afirmou que Alisson merece a condição de titular e ressaltou a confiança no trio de arqueiros convocados para o torneio.

Durante evento promovido pela ARQ Finance, o ex-goleiro destacou a trajetória recente do camisa 1 do Liverpool e afirmou que o jogador reúne todas as credenciais para assumir a responsabilidade de defender a meta brasileira em mais um Mundial.

“Com certeza (o Alisson tem que ser titular). Ele é um grandíssimo goleiro. Acho que vem demonstrando nesses últimos anos a sua qualidade. Infelizmente sofreu, se machucando nos últimos meses, mas acho que ele tem capacidade sim de apresentar bem. É um goleiro realmente muito explosivo dentro do gol.”, disse Dida

Contudo, Alisson chega à Copa do Mundo em um momento de recuperação. Afinal, o goleiro sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita durante a reta final da temporada europeia e chegou a ter sua participação no torneio colocada em dúvida.

O problema físico ocorreu em março, durante uma partida do Liverpool pela Liga dos Campeões. A lesão o afastou dos gramados por cerca de dois meses e interrompeu sua sequência no clube inglês. Apesar da preocupação inicial, o camisa 1 conseguiu acelerar a recuperação e voltou a atuar antes da convocação definitiva. Nos amistosos preparatórios para o Mundial, contra Panamá e Egito, foi titular e demonstrou estar apto.

Concorrência de alto nível no Brasil

Embora Alisson apareça como favorito absoluto para iniciar a Copa entre os titulares, Dida acredita que a Seleção está bem servida caso seja necessária alguma mudança durante a competição. Para o ex-goleiro, tanto Ederson quanto Weverton possuem qualidade suficiente para assumir a responsabilidade em caso de necessidade.

“E tem os outros (goleiros) também, né? O Éderson e o Weverton, que são de grande qualidades. Então acho que o Brasil deve estar bem servido na posição.”, completou Dida.

Assim, aos 33 anos, Alisson disputará sua terceira Copa do Mundo como titular da Seleção Brasileira. Presente nos Mundiais de 2018 e 2022, o goleiro agora aposta na sua experiência para buscar o hexa com o Brasil.

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