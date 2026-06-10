Abel Ferreira, do Palmeiras, entra na mira de clube da Premier League

A saída de Marco Silva para o Benfica fez o Fulham entrar forte no mercado em busca de um novo treinador. Uma das possibilidades da equipe londrina é o técnico Abel Ferreira. No entanto, o Palmeiras não se vê ameaçado pelo clube da Premier League neste momento.

A primeira opção dos ingleses era Kieran McKenna, do Ipswich Town. Contudo, o treinador preferiu tirar um ano sabático e não treinará nenhuma equipe na próxima temporada. Assim, recusou a proposta do Fulham.

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De acordo com o jornalista Bem Jacobs, Abel Ferreira está entre os favoritos do clube inglês ao lado de outros técnicos. Entre eles Ruben Amorim, ex-Manchester United, e Hugo Oliveira, atualmente comandando o Famalicão. Frank Lampard, ex-Chelsea, também aparece como opção.

Até agora, o Palmeiras não recebeu nenhuma consulta sobre o assunto. Abel Ferreira passou os primeiros dias da pausa para a Copa do Mundo no Brasil. Os jogadores e a comissão técnica vão se reapresentar no dia 21 de janeiro para se preparar para a segunda metade da temporada.

Abel despertou interesse de outros clubes da Inglaterra

Aliás, o Fulham não foi o primeiro clube inglês interessado na contratação do treinador português. Além dos londrinos, Tottenham, Wolverhampton, Everton e West Ham também já monitoraram Abel Ferreira.

Contudo, quem este mais perto de acertar com o comandante foi o Al-Sadd, do Catar. O clube chegou a processar o Palmeiras e Abel Ferreira por entender que houve quebra de pré-contrato. No fim, as partes chegaram a um acordo.

O técnico alviverde tem contrato até dezembro de 2027, quando se encerra o mandato da presidente Leila Pereira. O vínculo também não tem multa rescisória, o que não permite um clube pagar para tirá-lo do Palmeiras. A decisão é exclusivamente do treinador.

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