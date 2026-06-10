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Abel Ferreira, do Palmeiras, entra na mira de clube da Premier League

Abel Ferreira, do Palmeiras, entra na mira de clube da Premier League
Abel Ferreira, do Palmeiras, entra na mira de clube da Premier League -

A saída de Marco Silva para o Benfica fez o Fulham entrar forte no mercado em busca de um novo treinador. Uma das possibilidades da equipe londrina é o técnico Abel Ferreira. No entanto, o Palmeiras não se vê ameaçado pelo clube da Premier League neste momento.

A primeira opção dos ingleses era Kieran McKenna, do Ipswich Town. Contudo, o treinador preferiu tirar um ano sabático e não treinará nenhuma equipe na próxima temporada. Assim, recusou a proposta do Fulham.

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De acordo com o jornalista Bem Jacobs, Abel Ferreira está entre os favoritos do clube inglês ao lado de outros técnicos. Entre eles Ruben Amorim, ex-Manchester United, e Hugo Oliveira, atualmente comandando o Famalicão. Frank Lampard, ex-Chelsea, também aparece como opção.

Até agora, o Palmeiras não recebeu nenhuma consulta sobre o assunto. Abel Ferreira passou os primeiros dias da pausa para a Copa do Mundo no Brasil. Os jogadores e a comissão técnica vão se reapresentar no dia 21 de janeiro para se preparar para a segunda metade da temporada.

Abel despertou interesse de outros clubes da Inglaterra

Aliás, o Fulham não foi o primeiro clube inglês interessado na contratação do treinador português. Além dos londrinos, Tottenham, Wolverhampton, Everton e West Ham também já monitoraram Abel Ferreira.

Contudo, quem este mais perto de acertar com o comandante foi o Al-Sadd, do Catar. O clube chegou a processar o Palmeiras e Abel Ferreira por entender que houve quebra de pré-contrato. No fim, as partes chegaram a um acordo.

O técnico alviverde tem contrato até dezembro de 2027, quando se encerra o mandato da presidente Leila Pereira. O vínculo também não tem multa rescisória, o que não permite um clube pagar para tirá-lo do Palmeiras. A decisão é exclusivamente do treinador.

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