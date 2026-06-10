Flamengo tenta recurso, mas SJTD mantém punição a Carrascal

O meia Jorge Carrascal seguirá como desfalque do Flamengo após a Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (10/6), o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), afinal, manteve a suspensão de três jogos para o colombiano, que disputará a Copa do Mundo de 2026.

O jogador pegou a punição por conta da expulsão ainda no primeiro tempo durante a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, dia 23 de maio, no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, ele levantou demais o pé e acertou o rosto do zagueiro Murilo, recebendo vermelho direto por parte do árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES), em lance que gerou muita discussão.

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Por tratar-se de um ato reincidente, visto que Carrascal já havia recebido dois vermelhos diretos anteriormente, o STJD puniu o atleta em três partidas. As denúncias foram no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) – conduta violenta. O Flamengo até entrou com recurso, com a defesa do clube solicitando absolvição ou pena mínima (um jogo), algo que não obteve sucesso.

Como Carrascal já cumpriu um desses jogos, ele seguirá como desfalque “apenas” para as duas primeiras rodadas do Brasileirão após a volta da competição. Serão, dessa forma, em jogos contra Chapecoense e São Paulo. Atualmente, tais duelos estão marcados para os dias 22 e 26 de julho, segundo a CBF.

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