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Portugal vence Nigéria em último teste antes da Copa do Mundo

Portugal vence Nigéria em último teste antes da Copa do Mundo
Portugal vence Nigéria em último teste antes da Copa do Mundo -

Portugal encerrou sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 com mais uma vitória. Nesta quarta-feira (10), a seleção comandada por Roberto Martínez derrotou a Nigéria por 2 a 1, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, diante de sua torcida. Pedro Neto e Francisco Conceição marcaram os gols portugueses, enquanto Adams descontou para os visitantes. Cristiano Ronaldo foi titular, mas desperdiçou as oportunidades que teve.

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O resultado amplia a boa fase de Portugal, que chegou ao quinto jogo consecutivo sem perder às vésperas do Mundial. Antes de enfrentar os nigerianos, a equipe já havia superado o Chile por 2 a 1 em outro amistoso preparatório disputado no último sábado (6).

Titular nesta quarta-feira, Cristiano Ronaldo passou em branco e não conseguiu aproveitar as chances que teve. Aos 41 anos, o atacante se prepara para disputar sua sexta e última Copa do Mundo. Mesmo com toda a experiência acumulada, o craque segue demonstrando o mesmo entusiasmo de sempre, algo destacado pelo técnico Roberto Martínez.

“Ele parece um jovem disputando sua primeira partida pela seleção”, afirmou o treinador.

Já a Nigéria deixa o amistoso com o fim de uma sequência de 12 partidas de invencibilidade. Apesar disso, a equipe sequer estará na Copa do Mundo de 2026, após ser eliminada na repescagem para a República Democrática do Congo, nos pênaltis.

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