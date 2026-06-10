Portugal vence Nigéria em último teste antes da Copa do Mundo

Portugal encerrou sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 com mais uma vitória. Nesta quarta-feira (10), a seleção comandada por Roberto Martínez derrotou a Nigéria por 2 a 1, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, diante de sua torcida. Pedro Neto e Francisco Conceição marcaram os gols portugueses, enquanto Adams descontou para os visitantes. Cristiano Ronaldo foi titular, mas desperdiçou as oportunidades que teve.

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O resultado amplia a boa fase de Portugal, que chegou ao quinto jogo consecutivo sem perder às vésperas do Mundial. Antes de enfrentar os nigerianos, a equipe já havia superado o Chile por 2 a 1 em outro amistoso preparatório disputado no último sábado (6).

Titular nesta quarta-feira, Cristiano Ronaldo passou em branco e não conseguiu aproveitar as chances que teve. Aos 41 anos, o atacante se prepara para disputar sua sexta e última Copa do Mundo. Mesmo com toda a experiência acumulada, o craque segue demonstrando o mesmo entusiasmo de sempre, algo destacado pelo técnico Roberto Martínez.

“Ele parece um jovem disputando sua primeira partida pela seleção”, afirmou o treinador.

Já a Nigéria deixa o amistoso com o fim de uma sequência de 12 partidas de invencibilidade. Apesar disso, a equipe sequer estará na Copa do Mundo de 2026, após ser eliminada na repescagem para a República Democrática do Congo, nos pênaltis.

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