França desembarca nos EUA para a Copa do Mundo

Atual vice-campeã do Mundo, a França, enfim, está em solo norte-americano. A seleção chegou nesta quarta-feira (10/6) a Boston, onde ficará sediada durante a primeira fase da Copa do Mundo. O embarque, aliás, se deu nesta manhã em Paris, capital francesa. A delegação chegou perto das 17h (de Brasília) aos EUA.

A estreia da equipe será somente na próxima terça-feira (16/6), contra Senegal, às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Depois, Les Bleus jogam contra o Iraque, dia 22 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 18h. Por fim, a despedida do Grupo I será contra a Noruega, no Gilette Stadium, em Boston, às 16h.

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Despedida da França foi com vitória

A França encerrou sua preparação para a Copa com uma vitória sobre a Irlanda do Norte, na última segunda-feira (8/6), na Decathlon Arena, em Lille, na despedida de seu torcedor. Na ocasião, Olisé brilhou ao marcar os três gols do triunfo por 3 a 1. Antes, porém, a equipe perdeu por 2 a 1 para a Costa do Marfim.

Campeã em 1998 e 2018, os franceses vão em busca do tricampeonato. Atualmente, a seleção surge como uma das principais favoritas, visto que foi finalista das últimas duas edições. Em 2022, perdeu para a Argentina em final épica nos pênaltis, no Lusail Stadium, no Catar. Após um espetacular 2 a 2 no tempo normal, as seleções ficaram no 3 a 3 na prorrogação. Na decisão por penalidades, Dibu Martínez virou herói, com a Argentina angariando seu tri no que ficou conhecido como dos principais jogos da História do futebol mundial.

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