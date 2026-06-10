Marrocos tem três desfalques em treino antes de enfrentar o Brasil

A três dias da estreia contra o Brasil na Copa do Mundo de 2026, o técnico Mohamed Ouahbi ganhou motivos para preocupação. Três jogadores importantes do elenco de Marrocos ficaram fora do treinamento desta quarta-feira (10/6), realizado em Basking Ridge, em Nova Jersey, aumentando as dúvidas sobre a escalação dos Leões do Atlas para o duelo contra o Brasil.

O principal caso envolve o atacante Abde Ezzalzouli. Titular da equipe e um dos destaques do setor ofensivo, o jogador do Betis segue em tratamento após sofrer uma lesão no joelho direito durante o empate por 1 a 1 com a Noruega.

O ponta precisou deixar o gramado ainda durante a partida, auxiliado por membros da equipe médica marroquina, e passou por exames para avaliar a gravidade do problema. A tendência é que ele fique fora da estreia diante da Seleção Brasileira.

Apesar disso, a comissão técnica decidiu mantê-lo no grupo. Segundo a imprensa marroquina, a expectativa é recuperá-lo para a reta final da fase de grupos ou até mesmo para uma eventual participação no mata-mata.

Problema se espalha pela defesa de Marrocos

Além de Ezzalzouli, Marrocos também não contou com Noussair Mazraoui e Anass Salah Eddine na atividade.

Mazraoui sofreu uma lesão no ombro durante o amistoso contra a Noruega e segue em recuperação. A ausência do defensor do Manchester United cria um efeito dominó na equipe, já que Salah Eddine, apontado como alternativa para o setor, também está lesionado e não participou dos últimos treinamentos. O cenário pode obrigar Ouahbi a recorrer a uma solução emergencial para a lateral esquerda.

Caso nenhum dos dois esteja apto para enfrentar o Brasil, Youssef Belammari, jogador do Al-Ahly, surge como a única opção disponível para a posição.

Contudo, em meio às preocupações, o treinador recebeu uma notícia positiva. O zagueiro Nayef Aguerd voltou a participar normalmente dos trabalhos com o restante do elenco.

Aliás, o defensor estava afastado desde março, quando passou por cirurgia para tratar uma pubalgia. Assim, sua presença no treinamento aumenta as chances de retorno justamente na estreia da Copa do Mundo.

Marrocos abre sua campanha no Mundial neste sábado (13/6), diante do Brasil, em East Rutherford, Nova Jersey. Depois, a seleção africana encara Escócia e Haiti para tentar avançar ao mata-mata e repetir a histórica campanha de 2022, quando alcançou as semifinais da competição.

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