Inglaterra vence facilmente a Costa Rica. E agora, que venha o Mundial

A Inglaterra venceu seu último amistoso antes da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (10/6), a equipe enfrentou a Costa Rica no Inter&Co Stadium, em Orlando, e venceu por 3 a 0, com gol de Declan Rice,no primeiro tempo, e Gordon, de pênalti, e Watkins na etapa final.
Mas o placar não refletiu o domínio inglês ao longo da partida. A equipe de Thomas Tuchel controlou as ações, criou as principais oportunidades e pouco sofreu defensivamente. No entanto, faltou maior eficiência nas finalizações para transformar a superioridade em um goleada. Quando acertou o alvo, a Inglaterra parou em Sequeira, o destaque da Costa Rica. O goleiro, que saiu aos 17 da etapa final, machucado ( com o jogo em 1 a 0), fez diversas defesas importantes e evitou que os europeus construíssem uma vitória mais confortável.
Agora, a Inglaterra se prepara para a disputa dos jogos do Grupo L da Copa do Mundo. A estreia será contra a Croácia, no dia 17. Depois, a equipe enfrenta Gana, no dia 23, e encerra sua participação na fase de grupos diante do Panamá, no dia 27. Mas a Costa Rica, por sua vez, não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo.
Jogo atrasou
O início da partida precisou ser adiado em 60 minutos por causa das fortes chuvas que atingiram a região de Orlando. O gramado ficou encharcado, obrigando a organização a acionar o protocolo climático. Após o trabalho do sistema de drenagem, o campo foi liberado, e o confronto acabou sendo disputado sob forte sol.
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Rice põe a Inglaterra na frente
Thomas Tuchel fez algumas alterações em relação ao que a imprensa inglesa considerava o time ideal. Na defesa, Guehí deu lugar a seu companheiros de City, Stones. No meio-campo, Anderson, do Nottingham Forest, ganhou uma oportunidade. Já Saka, destaque do Arsenal, começou no banco de reservas, com Gordon (Newcastle) e Madueke (Arsenal) atuando pelos lados do campo.
Diante de um adversário fragilizado e em reconstrução após não conseguir a classificação para a Copa do Mundo, a Inglaterra dominou as ações desde o início. Assim, o primeiro gol era questão de tempo. E saiu aos nove minutos, quando Gordon ganhou na velocidade pela esquerda e cruzou para a conclusão de Declan Rice. Pouco depois, Harry Kane quase ampliou de cabeça, mas Salazar fez grande defesa. Aos 25 minutos, foi a vez de Madueke arriscar de fora da área, exigindo mais uma boa intervenção do goleiro da Costa Rica.
Ingleses ampliam
No segundo tempo, a Inglaterra não parecia querer muito o jogo. Assim, aos 17 minutos o técnico Thomas Tuchel fez uma série de alterações que deram mais velocidade ao time. Aos 22, Bellingham, um dos que seguiu em campo, fez a jogada individual mais bonita da partida, entrando na área em um espaço curtíssimo, driblando quatro rivais e rolando para Eze. O atacante finalizou, o zagueiro Mitchell tentou salvar, mas com o braço. Pênalti. Na cobrança, Gordon bateu e ampliou o placar.
No fim, mesmo com todo o time alterado, a Inglaterra seguiu melhor, mas perdeu boas chances. Uma delas: Rogers, ao receber de Eze (que entrou muito bem), perdeu um gol feito. Contudo, aos 42 saiu o terceiro gol. Rogers chutou de fora da área, o goleiro reserva Madriz defendeu parcialmente e Watkins, de cabeça, completou para, enfim, fechar o placar em 3 a 0.
INGLATERRA 3×0 COSTA RICA
Amistoso Internacional
Data: 10/6/2026
Local: Inter&Co Stadium, Orlando (EUA)
Gols: Rice, 9’/1ºT (1-0); Gordon, 22’/2ºT (2-0); Watkins, 42’/2ºT (3-0)
INGLATERRA: Pickford, Reece James (Spence, 17’/2ºT), Stones (Guéhi, 17’/2ºT), Konsa (Quansah, 26’/2ºT) e O’Reilly (Burn, 26’/2ºT); Anderson (Mainoo, 27’/2ºT) e Declan Rice (Eze, 17’/2ºT); Madueke (Saka, 17’/2ºT), Bellingham (Watkins, 26’/2ºT) e Gordon (Rashford, 27’/2ºT); Harry Kane (Rogers, 17’/2ºT). Técnico: Thomas Tuchel.
COSTA RICA: Sequeira (Madriz, 17’/2ºT); Johnson (Quirós, Intervalo), Mitchell, Faerron e Araya; Salazar, Mora e Galo; Soto (Núñez,10’/2ºT) , Alcocer e Ugalde.Técnico: Fernando Batista
Árbitro: Katja Koroleva (EUA)
Auxiliares: Stefan Tanaka e Twayne Andersen (Ambos do Canadá)
VAR: Chris Penso (EUA)
Cartões Amarelos: Johnson, Salazar, Mora, Núñez (CRC)
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