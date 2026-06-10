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Trump não deve acompanhar estreia dos EUA na Copa do Mundo

Trump não deve acompanhar estreia dos EUA na Copa do Mundo
Trump não deve acompanhar estreia dos EUA na Copa do Mundo -

A seleção dos Estados Unidos deve estrear na Copa do Mundo de 2026 sem a presença do presidente Donald Trump nas arquibancadas. De acordo com informações divulgadas pelo The Athletic, nesta quarta-feira (10), pessoas envolvidas na organização do torneio não esperam que o chefe de Estado acompanhe a partida de abertura da equipe norte-americana contra o Paraguai, marcada para o dia 13 de junho, em Los Angeles. Apesar disso, a possibilidade de uma mudança de planos de última hora não está descartada.

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Caso a ausência se confirme, o cenário chamará atenção por fugir do padrão recente das Copas do Mundo. Nas últimas edições do torneio, líderes dos países-sede marcaram presença nas partidas inaugurais de suas seleções, como aconteceu com o emir do Catar em 2022, Vladimir Putin na Rússia em 2018 e Dilma Rousseff no Brasil em 2014.

Mesmo sem Trump, o governo dos Estados Unidos terá representantes no estádio. O Departamento de Estado confirmou a presença do secretário de Estado Marco Rubio, além de outras autoridades da administração federal.

A possível ausência acontece apesar da forte ligação de Trump com grandes eventos esportivos. Desde que voltou à Casa Branca, o presidente compareceu a diversas competições de destaque, incluindo jogos da NBA, o Super Bowl, eventos do UFC, a Daytona 500 e a final do Mundial de Clubes da Fifa.

Trump também mantém uma relação próxima com o presidente da Fifa, Gianni Infantino. Os dois têm aparecido em diferentes compromissos ligados ao futebol internacional nos últimos anos.

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