Trump não deve acompanhar estreia dos EUA na Copa do Mundo

A seleção dos Estados Unidos deve estrear na Copa do Mundo de 2026 sem a presença do presidente Donald Trump nas arquibancadas. De acordo com informações divulgadas pelo The Athletic, nesta quarta-feira (10), pessoas envolvidas na organização do torneio não esperam que o chefe de Estado acompanhe a partida de abertura da equipe norte-americana contra o Paraguai, marcada para o dia 13 de junho, em Los Angeles. Apesar disso, a possibilidade de uma mudança de planos de última hora não está descartada.

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Caso a ausência se confirme, o cenário chamará atenção por fugir do padrão recente das Copas do Mundo. Nas últimas edições do torneio, líderes dos países-sede marcaram presença nas partidas inaugurais de suas seleções, como aconteceu com o emir do Catar em 2022, Vladimir Putin na Rússia em 2018 e Dilma Rousseff no Brasil em 2014.

Mesmo sem Trump, o governo dos Estados Unidos terá representantes no estádio. O Departamento de Estado confirmou a presença do secretário de Estado Marco Rubio, além de outras autoridades da administração federal.

A possível ausência acontece apesar da forte ligação de Trump com grandes eventos esportivos. Desde que voltou à Casa Branca, o presidente compareceu a diversas competições de destaque, incluindo jogos da NBA, o Super Bowl, eventos do UFC, a Daytona 500 e a final do Mundial de Clubes da Fifa.

Trump também mantém uma relação próxima com o presidente da Fifa, Gianni Infantino. Os dois têm aparecido em diferentes compromissos ligados ao futebol internacional nos últimos anos.

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