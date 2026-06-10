Aguirre afasta pressão por favoritismo do México e se emociona por jogar Copa em casa

Javier Aguirre vive dias especiais a poucas horas da estreia do México na Copa do Mundo 2026, nesta quinta (11), contra a África do Sul, no Estádio Azteca. No entanto, apesar de atuar diante da própria torcida, o treinador afastou a ideia de que a condição de anfitrião coloca a seleção em vantagem sobre os adversários.

Na entrevista coletiva na véspera do jogo, o comandante mexicano não escondeu a emoção de participar de um Mundial realizado em território mexicano. O treinador, que esteve na Copa de 1986 como jogador, afirmou que retornar ao principal palco do futebol mundial em uma nova função representa uma experiência difícil de descrever.

“Em cinquenta anos de futebol nunca tive uma emoção como esta, de um Mundial em casa. Algo inexplicável. Muitos aqui nem tinham nascido e a partir de amanhã (quinta-feira, 11) saberão o que isso significa”, disse o treinador.

Ele ainda ressaltou que o apoio das arquibancadas pode servir como incentivo, mas lembrou que os resultados serão definidos pelo desempenho dentro das quatro linhas. Por isso, ele evitou alimentar expectativas excessivas em torno da equipe apenas pelo fato de disputar o torneio em casa.

“Preparadíssimos”

“Pode contar a favor, mesmo que eles (torcedores) não estejam em campo. Os jogadores precisam lidar com isso. É importante ganhar, mas é o mais importante é como se ganha. Estamos preparadíssimos para qualquer cenário, sendo favoritos ou não. México é o México”, disse.

Por outro lado, Aguirre reforçou que a equipe precisa manter os pés no chão. Para ele, a preparação, a organização tática e o comprometimento dos atletas terão peso muito maior do que qualquer fator externo ao longo da competição.

“Não tenho dúvida alguma de que jogarão bem. Estou muito tranquilo, como digo há muito tempo”, completou.

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