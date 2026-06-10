Fluminense e São Paulo negociam amistoso durante a Copa

Fluminense e São Paulo têm chance de entrarem em campo durante a Copa do Mundo. Os clubes têm conversas para a realização de um amistoso de intertemporada para a aproveitar a pausa no calendário por conta da competição mundial. A negociação do duelo também envolve a Superbet, que é a patrocinadora máster dos dois clubes. O martelo ainda não está batido. A informação inicial é do “ge”.

Caso confirmem o amistoso, os clubes planejam realizar a partida no Maracanã, com o dia 12 de julho como data provável. Se o jogo acontecer, a torcida do Fluminense verá o atacante Hulk, principal contratação para o segundo semestre, em campo pela primeira vez.

Além disso, os clubes também pretendem agendar mais uma partida amistosa cada um. Atualmente, os elencos das duas equipes curtem as férias. O grupo carioca se reapresenta no dia 23 de junho, enquanto os paulistas voltam às atividades no dia 17. Ambos os times farão a intertemporada sem sair de seus respectivos estados.

Também no Maracanã, as equipes duelaram, e o Fluminense levou a melhor e venceu por 2 a 1. Na ocasião, John Kennedy e Canobbio marcaram os gols da equipe carioca ainda no primeiro tempo, enquanto Dória descontou na etapa final. O jogo também foi marcado pela apresentação de Hulk à torcida tricolor.

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