Messi entra no clima de Copa e exibe cabelo albiceleste; veja

A menos de uma semana da estreia na Copa do Mundo com a seleção da Argentina, Lionel Messi mostrou seu lado descontraído nas redes sociais. O craque fez uso da Inteligência Artifical (IA) e pintou o cabelo de branco e azul. A brincadeira, aliás, remete às cores da atual campeã mundial e reforça sua conexão com a tecnologia e os torcedores.

A publicação em que o camisa 10 do Inter Miami aparece no Instagram com o cabelo pintado faz parte de uma ação publicitária com a OpenIA, criadora do ChatGPT.

Messi, que disputará sua sexta edição do torneio, soma 13 gols em Copas e busca nesta edição alcançar o topo da artilharia histórica da competição. A seleção argentina terá pela frente, na fase de grupos, os confrontos contra Argélia, Áustria e Jordânia, em busca da classificação para as etapas decisivas.

O primeiro compromisso dos hermanos será na próxima terça-feira (16) contra os argelinos, no Estádio de Kansas City.

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