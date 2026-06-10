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Koeman confia na recuperação de Verbruggen na estreia da Holanda diante do Japão

Koeman confia na recuperação de Verbruggen na estreia da Holanda diante do Japão
Koeman confia na recuperação de Verbruggen na estreia da Holanda diante do Japão -

A seleção da Holanda segue otimista quanto à presença de Bart Verbruggen na estreia da Copa do Mundo 2026, domingo (14), contra o Japão. Apesar de ter desfalcado o treinamento desta quarta-feira (10) por causa de uma lesão no quadril, o goleiro titular ainda tem chances de entrar em campo.

Em entrevista coletiva em Kansas City, o técnico Ronald Koeman demonstrou confiança na recuperação do seu titular e descartou um cenário mais preocupante.

“Precisamos esperar, mas acreditamos que ele pode se recuperar a tempo. Poderia ter sido pior. Trata-se apenas de uma contusão. Estamos confiantes e ainda temos alguns dias pela frente”, afirmou.

Verbruggen sofreu a lesão na segunda-feira (8), no amistoso com o Uzbequistão, disputado em Nova York. Na ocasião, o goleiro caiu de forma brusca e precisou deixar o campo antes do fim da partida.

Holanda já tem plano para possível ausência

Enquanto acompanha a evolução clínica de Verbruggen, a comissão técnica também trabalha com alternativas para a posição. Caso o titular não reúna condições de jogo, a disputa pela vaga ficará entre Flekken e Roefs.

Koeman revelou que a decisão já está tomada internamente, mas preferiu não antecipar o nome do substituto. “Nós já tomamos uma decisão, mas teremos uma conversa com os goleiros ainda hoje à noite”, explicou.

Flekken aparece como favorito por ter ocupado o posto de reserva imediato nos compromissos mais recentes.

Treino sob forte calor atrai torcedores

Paralelamente à expectativa pela recuperação de Verbruggen, a Holanda realizou nesta quarta-feira seu primeiro treinamento em Kansas City. A atividade aconteceu sob temperaturas elevadas e contou com a presença de aproximadamente mil torcedores.

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