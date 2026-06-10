Koeman confia na recuperação de Verbruggen na estreia da Holanda diante do Japão

A seleção da Holanda segue otimista quanto à presença de Bart Verbruggen na estreia da Copa do Mundo 2026, domingo (14), contra o Japão. Apesar de ter desfalcado o treinamento desta quarta-feira (10) por causa de uma lesão no quadril, o goleiro titular ainda tem chances de entrar em campo.

Em entrevista coletiva em Kansas City, o técnico Ronald Koeman demonstrou confiança na recuperação do seu titular e descartou um cenário mais preocupante.

“Precisamos esperar, mas acreditamos que ele pode se recuperar a tempo. Poderia ter sido pior. Trata-se apenas de uma contusão. Estamos confiantes e ainda temos alguns dias pela frente”, afirmou.

Verbruggen sofreu a lesão na segunda-feira (8), no amistoso com o Uzbequistão, disputado em Nova York. Na ocasião, o goleiro caiu de forma brusca e precisou deixar o campo antes do fim da partida.

Holanda já tem plano para possível ausência

Enquanto acompanha a evolução clínica de Verbruggen, a comissão técnica também trabalha com alternativas para a posição. Caso o titular não reúna condições de jogo, a disputa pela vaga ficará entre Flekken e Roefs.

Koeman revelou que a decisão já está tomada internamente, mas preferiu não antecipar o nome do substituto. “Nós já tomamos uma decisão, mas teremos uma conversa com os goleiros ainda hoje à noite”, explicou.

Flekken aparece como favorito por ter ocupado o posto de reserva imediato nos compromissos mais recentes.

Treino sob forte calor atrai torcedores

Paralelamente à expectativa pela recuperação de Verbruggen, a Holanda realizou nesta quarta-feira seu primeiro treinamento em Kansas City. A atividade aconteceu sob temperaturas elevadas e contou com a presença de aproximadamente mil torcedores.

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