Júnior Santos antecipa fim das férias e se reapresenta no Botafogo

O atacante Júnior Santos decidiu encurtar o seu período de descanso e se reapresentou ao Botafogo no CT da equipe. O camisa 7 abriu mão dos dias finais de suas férias regulamentares para focar exclusivamente na transição física e acelerar a reta final do tratamento de uma lesão no pé direito. O cronograma médico inicial do atleta previa um tempo estimado de afastamento de seis semanas.

O jogador acabou se lesionando durante o confronto que culminou na eliminação do clube carioca diante da Chapecoense, em duelo válido pela Copa do Brasil. Na ocasião da partida, o atacante permaneceu em campo mesmo após sofrer um forte impacto na região, contudo os exames de imagem detalhados realizados no dia seguinte constataram uma fissura óssea no local.

Atacante planeja retorno junto com o grupo

A rotina atual do jogador nas dependências do clube envolve sessões diárias de fisioterapia e os primeiros estímulos com bola no gramado. O objetivo do departamento de futebol é deixar o atleta em plenas condições de treinar sem restrições junto ao restante do plantel na reapresentação oficial do elenco, agendada para o dia 22 de junho.

A diretoria do clube aproveita a pausa no calendário para alinhar os últimos detalhes de uma intertemporada no exterior. O Alvinegro negocia a realização de uma viagem de dez dias para a Rússia no início do mês de julho. O planejamento inicial do clube prevê a disputa de dois amistosos internacionais em solo europeu, tendo como prováveis adversários o CSKA e o Dínamo de Moscou.

Patrick de Paula usa estrutura do Botafogo para manter a forma

As atividades no centro de treinamentos também contaram com a presença do volante Patrick de Paula. O meio-campista possui vínculo contratual ativo com o Botafogo somente até o encerramento deste mês. Ele, aliás, já recebeu o aviso formal de que o seu compromisso não será renovado pela diretoria. Diante disso, o clube cedeu as instalações para que o atleta mantenha o condicionamento enquanto procura um novo destino no mercado da bola.

O jogador havia sido contratado pelo clube na temporada de 2022, quando a SAF desembolsou 6 milhões de euros para adquiri-lo junto ao Palmeiras. O investimento de peso não se pagou em campo, e o atleta somou apenas 58 jogos oficiais e sete gols marcados pelo clube antes de acumular empréstimos seguidos por Criciúma, Estoril, de Portugal, e Remo.

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