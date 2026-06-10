Goleiro da Argentina prevê final da Copa contra o Brasil e título nos pênaltis

Emiliano “Dibu” Martínez revelou qual seria a sua final dos sonhos para a Copa do Mundo de 2026: um clássico sul-americano entre Brasil e Argentina. Em uma dinâmica para as redes sociais da Zoomex, o goleiro projetou o mata-mata da Albiceleste a partir das oitavas de final. No roteiro perfeito do craque, a Argentina garante o bicampeonato mundial consecutivo ao derrotar a Seleção Brasileira nos pênaltis.

Antes de encarar a Seleção Brasileira, a Argentina passaria pela Espanha nas oitavas de final, França nas quartas e Inglaterra nas semifinais. Do outro lado, a Seleção Brasileira eliminaria Japão, México e Alemanha antes de ficar com o vice na finalíssima.

Dibu, titular da seleção argentina em 2022, foi peça-chave na conquista do título mundial. Na ocasião, disputou as sete partidas completas, defendeu dois pênaltis na decisão contra a Holanda e um na final diante da França. Além disso, protagonizou uma defesa emblemática em chute de Kolo Muani nos acréscimos da prorrogação.

Enquanto isso, Dibu continua se recuperando da fratura no dedo anelar da mão direita, que está atualmente enfaixado. A expectativa é que, até o final desta semana, poucos dias antes da estreia na Copa do Mundo contra a Argélia, os médicos o liberem para remover a bandagem e retomar os treinos.

O goleiro, assim, deve estar à disposição do técnico Lionel Scaloni para a estreia da seleção na fase de grupos Argélia, na próxima terça-feira, às 22h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos. O grupo J ainda conta Áustria e Jordânia.

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