Talleres oficializa a contratação do técnico Jorge Sampaoli

Através de seus canais oficiais, o Talleres confirmou informação que circulava na imprensa argentina e anunciou a contratação de técnico bastante conhecido do público brasileiro. Isso porque o nome escolhido foi Jorge Sampaoli, profissional que teve a segunda passagem no Atlético-MG como seu último trabalho.

Além da chegada em si do profissional de 66 anos, a representação de Córdoba destacou pontos como a “reconhecida trajetória internacional” além de uma “marcante identidade futebolística”:

“O Club Atlético Talleres informa que Jorge Sampaoli assumirá o comando técnico da equipe principal albiazul para liderar uma nova etapa do projeto esportivo institucional. Com uma reconhecida trajetória internacional, uma identidade futebolística marcante e uma personalidade capaz de liderar grandes desafios, Sampaoli chega ao Talleres para agregar experiência, convicção e capacidade de liderança em um momento de máxima exigência para o futebol profissional.”

Apesar da nacionalidade, Sampaoli vai ter a primeira oportunidade de trabalhar como treinador em um clube do primeiro escalão em seu país natal. Tendo na Universidad de Chile seu primeiro trabalho de maior visibilidade, ele passou posteriormente, entre clubes, por Sevilla, Santos, Atlético-MG, Olympique de Marselha, Flamengo e Rennes. Além disso, dirigiu a seleção da Argentina, na Copa do Mundo de 2018, onde foi substituído pelo atual comandande, Lionel Scaloni.

Diferente do que ocorreu nos trabalhos de maior visibilidade de Jorge Sampaoli, no Talleres, ele terá calendário mais folgado para a implementação de sua filosofia. Afinal, o clube do interior do país tem apenas o Clausura local como torneio em disputa no segundo semestre. Nesse sentido, a previsão de estreia oficial é para o dia 25 de julho, diante do Newell’s Old Boys, em Rosario.



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