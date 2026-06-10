Enzo Díaz é suspenso por 30 dias após danificar equipamento de arbitragem

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o lateral-esquerdo Enzo Díaz, do São Paulo, com 30 dias de suspensão. A decisão foi tomada em sessão realizada na tarde desta quarta-feira (10) e decorre de um incidente ocorrido no dia 31 de maio, durante a derrota da equipe paulista para o Remo, no Estádio Mangueirão. Na ocasião, o atleta chutou e quebrou a placa eletrônica de substituição que estava sob posse do quarto árbitro.

Os auditores do tribunal decidiram de forma unânime acompanhar o voto do relator Luiz Felipe Bulus, mantendo a deliberação da Terceira Comissão Disciplinar. O jogador acabou enquadrado no artigo 219 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata especificamente de danificar praças desportivas ou instalações. Além do gancho de um mês longe dos gramados, o lateral tricolor terá de arcar com o prejuízo material do equipamento. A saber, dano está avaliado em R$ 6,8 mil.

Defesa do São Paulo tentou desqualificar a punição no tribunal

De acordo com o relatório inserido na súmula pelo árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro, a ação intempestiva do atleta quebrou o aparelho de sinalização. O árbitro de vídeo (VAR) chegou a fazer uma checagem do momento da agressão ao objeto. Porém, não conseguiu precisar o número da camisa do lateral no instante do fato devido a uma imagem borrada na transmissão.

O departamento jurídico do São Paulo ingressou com recurso na tentativa de desqualificar a gravidade da denúncia. A defesa do São Paulo alegou que a justiça desportiva só deveria aplicar o artigo 219 em casos de quebra-quebra envolvendo multidões ou torcidas organizadas. Os advogados pretendiam desviar o caso para o artigo 258 do CBJD, que aborda atitudes contrárias à ética esportiva e possui uma pena mínima mais branda, de apenas uma partida de suspensão, contudo o STJD rejeitou totalmente a tese.

Lateral deve perder três clássicos importantes pelo Brasileirão

Como a punição imposta pelo tribunal desportivo conta somente em dias corridos, o período de afastamento vai impactar o planejamento do clube paulista para o retorno das competições nacionais. O calendário oficial de jogos do time do Morumbi sofrerá com a ausência do defensor na retomada do torneio.

A expectativa da comissão técnica é que Enzo Díaz vire desfalque confirmado para os compromissos agendados para a reta final do mês de julho. O jogador perderá os confrontos diante do Athletico-PR, programado para o dia 22, além dos clássicos contra Flamengo e Santos, marcados respectivamente para os dias 26 e 29 de julho.

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