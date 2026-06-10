Jogadores da Alemanha vão pagar transporte de torcedores em jogo em Nova York

Um grupo de 600 torcedores da Alemanha terá seu transporte custeado pelos jogadores da seleção para o duelo contra o Equador no dia 25 de junho, no MetLife Stadium, em Nova York. O capitão Joshua Kimmich liderou a inciiativa, em sinal de protestos pelo aumento abusivo no preço do serviço durante o Mundial.

Afinal, a passagem, que tem o valor médio de 13 dólares, cerca de R$ 67, subiu para 98 dólares, R$ 509, em um aumento de 660%. Inclusive, os valores já foram maiores, chegando a 150 dólares, R$ 779, e sendo reduzidos após protestos. Outra forma de transporte, ônibus, está com a passagem em 20 dólares, R$ 104. Embora seja mais baixo, ainda está acima do normal.

As reclamações pela cobrança excessiva chegaram até a Federação Alemã de Futebol. Com isso, os jogadores, liderados por Kimmich, tomaram a iniciativa de sugerir um sorteio para beneficiar um grupo de apoiadores, que estão nos Estados Unidos. Serão contemplados 600 torcedores cadastrados em um fã-clube da seleção.

O jogo contra o Equador encerra a participação da Alemanha na fase de grupos. Antes disso, os tetracampeões mundiais enfrentam Curaçao, na estreia, no dia 14, e a Costa do Marfim, no dia 20.

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