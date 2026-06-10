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Jogadores da Alemanha vão pagar transporte de torcedores em jogo em Nova York

Jogadores da Alemanha vão pagar transporte de torcedores em jogo em Nova York
Jogadores da Alemanha vão pagar transporte de torcedores em jogo em Nova York -

Um grupo de 600 torcedores da Alemanha terá seu transporte custeado pelos jogadores da seleção para o duelo contra o Equador no dia 25 de junho, no MetLife Stadium, em Nova York. O capitão Joshua Kimmich liderou a inciiativa, em sinal de protestos pelo aumento abusivo no preço do serviço durante o Mundial.

Afinal, a passagem, que tem o valor médio de 13 dólares, cerca de R$ 67, subiu para 98 dólares, R$ 509, em um aumento de 660%. Inclusive, os valores já foram maiores, chegando a 150 dólares, R$ 779, e sendo reduzidos após protestos. Outra forma de transporte, ônibus, está com a passagem em 20 dólares, R$ 104. Embora seja mais baixo, ainda está acima do normal.

As reclamações pela cobrança excessiva chegaram até a Federação Alemã de Futebol. Com isso, os jogadores, liderados por Kimmich, tomaram a iniciativa de sugerir um sorteio para beneficiar um grupo de apoiadores, que estão nos Estados Unidos. Serão contemplados 600 torcedores cadastrados em um fã-clube da seleção.

O jogo contra o Equador encerra a participação da Alemanha na fase de grupos. Antes disso, os tetracampeões mundiais enfrentam Curaçao, na estreia, no dia 14, e a Costa do Marfim, no dia 20.

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