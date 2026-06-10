Torcedor de Portugal morre no estádio antes de amistoso contra Nigéria

Um idoso de 77 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu minutos antes do amistoso entre Portugal e Nigéria, na tarde desta quarta-feira. O mal-estar aconteceu no estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, palco da partida.

O jornal português Diário de Leiria informou que os socorristas registraram a emergência cerca de 45 minutos antes do apito inicial. Equipes médicas, portanto, atenderam o torcedor imediatamente no local e o levaram ao Hospital de Santo André, também em Leiria, onde os médicos constataram o óbito.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), aliás, emitiu uma nota de pesar lamentando o ocorrido e prometeu homenagear a memória do torcedor. No texto, a FPF e a Seleção Nacional, assim, enviaram condolências aos familiares e amigos, e o elenco se comprometeu a dedicar a primeira vitória no Mundial de 2026 ao falecido adepto.

Nota da FPF

“A Federação Portuguesa de Futebol lamenta profundamente a morte de um adepto que esta noite sofreu uma paragem cardiorespiratória antes do jogo e enquanto se preparava para assistir ao Portugal-Nigéria, no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria.

Apesar da pronta intervenção das forças de emergência médica presentes no local, o óbito acabou por ser declarado no hospital.

Neste momento de enorme dor e pesar, a Federação Portuguesa de Futebol e a Seleção Nacional associam-se à consternação da família e amigos deste adepto.

A Seleção Nacional tudo fará para, durante o Mundial-2026, dedicar a primeira vitória à sua memória”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.