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Torcedor de Portugal morre no estádio antes de amistoso contra Nigéria

Torcedor de Portugal morre no estádio antes de amistoso contra Nigéria
Torcedor de Portugal morre no estádio antes de amistoso contra Nigéria -

Um idoso de 77 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu minutos antes do amistoso entre Portugal e Nigéria, na tarde desta quarta-feira. O mal-estar aconteceu no estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, palco da partida.

O jornal português Diário de Leiria informou que os socorristas registraram a emergência cerca de 45 minutos antes do apito inicial. Equipes médicas, portanto, atenderam o torcedor imediatamente no local e o levaram ao Hospital de Santo André, também em Leiria, onde os médicos constataram o óbito.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), aliás, emitiu uma nota de pesar lamentando o ocorrido e prometeu homenagear a memória do torcedor. No texto, a FPF e a Seleção Nacional, assim, enviaram condolências aos familiares e amigos, e o elenco se comprometeu a dedicar a primeira vitória no Mundial de 2026 ao falecido adepto.

Nota da FPF

“A Federação Portuguesa de Futebol lamenta profundamente a morte de um adepto que esta noite sofreu uma paragem cardiorespiratória antes do jogo e enquanto se preparava para assistir ao Portugal-Nigéria, no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria.

Apesar da pronta intervenção das forças de emergência médica presentes no local, o óbito acabou por ser declarado no hospital.

Neste momento de enorme dor e pesar, a Federação Portuguesa de Futebol e a Seleção Nacional associam-se à consternação da família e amigos deste adepto.

A Seleção Nacional tudo fará para, durante o Mundial-2026, dedicar a primeira vitória à sua memória”.

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