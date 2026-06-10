Ceará bate Avaí em casa e retoma caminho das vitórias na Série B

O Ceará fez valer o fator casa e levou a melhor por 2 a 1 sobre o Avaí na noite desta quarta-feira (10), no Estádio Presidente Vargas. O triunfo foi construído com gols de Júlio César e Melk, enquanto Sorriso descontou para os visitantes.
Com o resultado, o Vozão aparece na 12ª colocação, agora com 16 pontos, cinco a menos que o rival Fortaleza, último integrante do G4. Já o Leão catarinense segue em situação delicada. Afinal, estacionado nos 17 somados, abre a zona de rebaixamento.
O jogo
O grande destaque da partida foi Melk: além de dar a assistência para o primeiro gol, o camisa 40 marcou o segundo, mostrando presença ofensiva e qualidade técnica. O Avaí, por sua vez, teve dificuldades no primeiro tempo, ao errar saídas de bola e criar poucas oportunidades. A melhor chance veio com Thayllon, aos 44 minutos, mas a bola passou rente à trave.
No segundo tempo, os catarinenses voltaram mais organizados e conseguiram diminuir com Sorriso, aos 15 minutos. Apesar disso, o jogo seguiu equilibrado, sem grandes emoções. A principal preocupação ficou por conta do zagueiro Guilherme Aquilino, que precisou deixar o campo de ambulância após um choque de cabeça com Gabriel Amaral.
Próximos compromissos
Os times voltam a campo na próxima segunda-feira (15). Enquanto o Ceará visita o Criciúma às 21h, no Estádio Heriberto Hülse, o Avaí enfrenta o Londrina, às 21h, no Estádio VGD.
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